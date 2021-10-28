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    17:57, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Лица с инвалидностью и их семьи начнут получать новые пособия в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов проинформировал участников заседания Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ об опыте Казахстана по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере социального обеспечения граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «12 октября текущего года Президентом подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан». В основе закона находятся предложения членов рабочей группы Сената и Мажилиса Парламента, Координационного совета по вопросам лиц с инвалидностью при Правительстве, а также общественности и экспертного сообщества. Закон содержит 19 концептуальных поправок и предусматривает внесение изменений в 16 законодательных актов. Уже со следующего месяца лица с инвалидностью и их семьи начнут получать новые пособия, ощущать нововведения», – поделился Акмади Сарбасов.

    Рассказав о предусматриваемых в упомянутом законе нормах, первый вице-министр сообщил о принятии двух других законов: «О социальном предпринимательстве» и «Об инклюзивном образовании».

    «Первый из них определяет понятие социального предпринимательства, основные задачи и категории субъектов социального предпринимательства, механизм присвоения статуса социального предпринимателя, а также предусматривает обширные меры государственной поддержки. В целом закон направлен на стимулирование как деловой активности, так и занятости лиц с инвалидностью. Второй закон, принятый по инициативе Министерства образования, направлен на реализацию прав лиц с особыми образовательными потребностями на всех уровнях обучения. Изменения и дополнения внесены в законы об образовании, о правах ребенка, о социальной защите лиц с инвалидностью», – проинформировал он.

    Акмади Сарбасов также отметил, что во исполнение поручения Главы государства проводится работа по ратификации Факультативного протокола к Конвенции ООН о правах инвалидов. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК.

    Теги:
    Социальная поддержка Минтруда РК Общество
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