Лица с инвалидностью и их семьи начнут получать новые пособия в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов проинформировал участников заседания Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ об опыте Казахстана по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере социального обеспечения граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 октября текущего года Президентом подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан». В основе закона находятся предложения членов рабочей группы Сената и Мажилиса Парламента, Координационного совета по вопросам лиц с инвалидностью при Правительстве, а также общественности и экспертного сообщества. Закон содержит 19 концептуальных поправок и предусматривает внесение изменений в 16 законодательных актов. Уже со следующего месяца лица с инвалидностью и их семьи начнут получать новые пособия, ощущать нововведения», – поделился Акмади Сарбасов.

Рассказав о предусматриваемых в упомянутом законе нормах, первый вице-министр сообщил о принятии двух других законов: «О социальном предпринимательстве» и «Об инклюзивном образовании».

«Первый из них определяет понятие социального предпринимательства, основные задачи и категории субъектов социального предпринимательства, механизм присвоения статуса социального предпринимателя, а также предусматривает обширные меры государственной поддержки. В целом закон направлен на стимулирование как деловой активности, так и занятости лиц с инвалидностью. Второй закон, принятый по инициативе Министерства образования, направлен на реализацию прав лиц с особыми образовательными потребностями на всех уровнях обучения. Изменения и дополнения внесены в законы об образовании, о правах ребенка, о социальной защите лиц с инвалидностью», – проинформировал он.

Акмади Сарбасов также отметил, что во исполнение поручения Главы государства проводится работа по ратификации Факультативного протокола к Конвенции ООН о правах инвалидов. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК.