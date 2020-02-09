Лица с инвалидностью будут заключать договор с индивидуальными помощниками напрямую

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лица с инвалидностью будут заключать договор с индивидуальными помощниками напрямую, также эта норма будет распространяться и на родственников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Эти и другие изменения внесены в Приказ Минздрава от 22 января 2015 года №26 «О некоторых вопросах реабилитации инвалидов» по просьбе людей с особыми потребностями.

По словам вице-министра труда и социальной защиты населения РК Ерлана Аукенова, в рамках личных приемов, совещаний в режиме конференц-связи и в письменных запросах лица с инвалидностью чаще всего оставляли замечания и предложения касательно предоставления услуг индивидуального помощника.

«С июля 2020 года услуги индивидуальных помощников переведут на Портал социальных услуг, после чего договор будет заключаться напрямую между инвалидом и индивидуальным помощником, которым могут быть и близкие родственники человека с особыми потребностями», - говорится в сообщении.

Кроме того, во всех областях страны будет установлен единый размер оплаты услуг помощников за час. Ранее в Приказе этот вопрос не был регламентирован, поэтому разница в размере оплаты труда индивидуальных помощников в разных регионах была очень существенной.

Вместе с тем, в новой редакции из противопоказаний к оказанию услуг индивидуального помощника и специалиста жестового языка исключена такая категория, как ВИЧ-инфицированные лица. Это позволит не допустить ущемления их прав и законных интересов.