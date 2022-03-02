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Лица с инвалидностью будут первоочередно обслуживаться в организациях здравоохранения

2 Марта 2022 11:08
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Лица с инвалидностью будут первоочередно обслуживаться в организациях здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента РК рассмотрит законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Документ предусматривает изменение термина «инвалид» на «лицо с инвалидностью», возмещение 70 процентов стоимости путевки лицу, сопровождающему ребенка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение, первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в организациях здравоохранения. Также предусматривается включение лиц с инвалидностью третьей группы в категорию лиц, освобожденных от оплаты услуг правового и технического характера при совершении частных нотариальных действий, и другие нормы, обеспечивающие соблюдение прав лиц с инвалидностью»,- сказала депутат Жамиля Нурманбетова на пленарном заседании Мажилиса.

Кроме того, учтены нормы по предоставлению гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и специальных социальных услуг иностранцам, ставшим жертвами торговли людьми, выявленными на территории Казахстана.

«Изменения и дополнения вносятся в 75 законодательных актов, 11 кодексов и 64 Закона. Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса готов в срок до 7 декабря 2022 года подготовить заключение по законопроекту», - добавила депутат.



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#Права человека   #Мажилис   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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