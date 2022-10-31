Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Лиц с ограниченными возможностями будет обслуживать инватакси в день выборов Президента РК

31 Октября 2022, 14:35
Лиц с ограниченными возможностями будет обслуживать инватакси в день выборов Президента РК
31 Октября 2022, 14:35

Лиц с ограниченными возможностями будет обслуживать инватакси в день выборов Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заседание Рабочей группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью при Центральной избирательной комиссии РК состоялось в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания обсудили вопрос обеспечения избирательных прав лиц с ограниченными возможностями на предстоящих внеочередных выборах Президента РК.

«Постановлением Центризбиркома мы утвердили положение о рабочей группе по обеспечению прав лиц с инвалидностью и новый состав рабочей группы. В ее состав входит 19 человек, из них 17 - представители общественных объединений. Нам были интересны те общественные объединения, которые работают целевым образом в этом секторе. Это сложнейшая и очень тонкая сфера, которая требует специальных познаний и компетенций, а также опыта», - сказал председатель Центризбиркома РК Нурлан Абдиров.

По его словам, члены рабочей группы представляют 11 областей и города республиканского значения. Член ЦИК Анастасия Щегорцова сообщила, что на основании представленных сведений местных исполнительных органов:

- оснащены пандусами 92% участков;

- тактильные указатели имеют: при входе в помещение 82,3% участков, в помещении для голосования - 73% участков.

Планируется ко дню голосования установить пандусы на 253 участках, тактильные указатели при входе - на 525 участках; в помещениях для голосования - на 813 участках.

На 95,2% участках планируется установка уголков для граждан с ограниченными возможностями (компьютер с монитором и информацией в адаптированном для граждан с ограниченными возможностями формате).

На 94,1% участков планируется оборудовать кабины с учетом доступа граждан, пользующихся инвалидными колясками.

В день голосования планируется привлечь службу инватакси. В интерактивную карту доступности Минтруда РК внесены 92,6% участков (без учета зарубежных).

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября.


Новости по теме
Мейрам Кажыкен встретился со студентами в Шымкенте
Салтанат Турсынбекова провела встречу с библиотекарями в Северном Казахстане
Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями в ЗКО
Читайте также
Для граждан без прописки открыли 23 избирательных участка в Астане
Салтанат Турсынбекова провела встречу с библиотекарями в Северном Казахстане
Более 20 тысяч мероприятий провел РОШ в поддержку Касым-Жомарта Токаева
Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в поселке Шортанды в Акмолинской области
Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями в ЗКО
Общественный транспорт в день выборов будет работать бесплатно в Атырау
Мейрам Кажыкен встретился со студентами в Шымкенте
Каракат Абден предложила поддержать патронажную службу
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
3 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
4 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору