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вчера 23:59
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вчера 20:02
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вчера 19:57
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Лиц с инвалидностью будут трудоустраивать на руководящие должности с 2020 года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о нововведении по трудоустройству лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С нового года мы будем повсеместно трудоустраивать лиц с инвалидностью в госорганы, причем на руководящие должности», - заявил Биржан Нурымбетов в кулуарах Сената.
Он объяснил, что подразумевается под такой инициативой.
«Что имеется в виду: если он бывший строитель и так получилось, что он стал инвалидом, но он же специалист. Поэтому он мог бы работать директором департамента, начальником управления в соответствующем комитете по делам строительства и так далее», - отметил министр.
По его словам, такой подход практикуется во всем мире.
«В мире есть практика что и министры есть лица с инвалидностью, и депутаты. Такие комплексные меры мы предполагаем по вовлечению в экономическую активность наших граждан», - заключил Б. Нурымбетов.
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