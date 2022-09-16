Либо здесь будет нормальный 4G, либо 4 млн тенге штрафа - Багдат Мусин - сотовым операторам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин провел встречу с жителями столичных жилых комплексов и операторами сотой связи. Жители ряда столичных ЖК не разрешают строить базовые станции, из-за чего в этих районах ухудшается связь, а Интернет становится недоступным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Операторы сотовой связи в ходе встречи объяснили, что у людей радиофобия. Большинство жителей выступают против того, чтобы операторы устанавливали базовые станции на крышах домов, на территории ЖК, так как считают, что это вредит их здоровью.

Однако министр цифрового развития считает, что именно в этом заключается работа операторов сотовой связи. По словам Багдата Мусина, они должны работать с населением, с акиматом, просить земельный участок.

«У вас есть выбор между двумя четверками. Либо здесь будет нормальный 4G, либо 4 млн тенге будем выписывать каждому оператору. Мы не устанем выписывать эти штрафы. И так будет каждые два месяца», - пригрозил министр.

Он считает, что если оператор захочет, проблему решить можно.

«Есть несколько микрорайонов. Из-за радиофобии жители не разрешают устанавливать базовые станции. Однако, если оператор захочет, он решит эту проблему. Можно договориться с акиматом, убедить их. Им были выданы лицензии, налоги снижены. Мы принимаем нормативно-правовые акты. Мы раздаем лицензии и радиочастоты. Все жители должны дать согласие. Операторы должны разговаривать с акиматом, просить земельный участок», - пояснил глава ведомства.

Министерство также намерено внести изменения в закон, чтобы с согласия 50% жителей района или ЖК, можно было бы устанавливать базовые станции.

«Операторы мобильной связи устанавливают сейчас 40 новых базовых станций, 38 снимают. При нашем потреблении интернет трафика должны улучшать эту среду. Сколько устанавливаем, столько и вынуждены снимать. Снимаем, потому что есть определенные радиофобии, жители боятся. Кто-то наговорил, теперь они думают, что базовые станции влияют на их здоровье. Жители этого дома не хотят, чтобы базовая станция располагалась на крыше. Но ее можно установить во дворе. Протест жителей ни к чему не приведет. Большинство жителей просят, чтобы интернет качественно «ловил», - пояснил министр цифрового развития.

Багдат Мусин также проинформировал о том, что в этом году операторам связи наложили штраф на сумму 150 млн тенге. Однако в июле Президент подписал закон, предусматривающий увеличение штрафов для операторов связи в 10 раз.

«Раньше мы выписывали штрафы на сумму 300-350 тыс. тенге. По итогам сегодняшних замеров, сумма штрафа составит около 4 млн тенге. То есть, мы в 10 раз увеличили штраф за конкретную проверку. Мы не снимаем с себя ответственности. Мы будем менять законодательные проволочки. Но в рамках своих полномочий каждый должен действовать максимально. Если операторы связи хотят соответствовать стандартам качества и предоставлять нормальные условия клиентам, они должны работать над повышением качества связи. Я согласен с той риторикой о том, что с качеством связи что-то происходит. Это будет происходить, если не начнем все действовать в рамках действующего законодательства», - добавил Багдат Мусин.