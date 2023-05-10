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Либо несчастный случай либо преступная халатность – МВД об смертельном наезде автобуса

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Мая 2023, 13:45
Либо несчастный случай либо преступная халатность – МВД об смертельном наезде автобуса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха рассказал о ходе расследования смертельного наезда автобуса на людей в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Возбудили уголовное дело, выясняем причины. Либо это халатность самого водителя, который не поставил на ручной тормоз, либо техническая неисправность. По сути, это даже не ДТП, а несчастный случай, либо преступная халатность. Такие вещи, мы на сегодняшний день проводим регулярно оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», где проверяем как самих водителей, соблюдение ими правил дорожного движения, так и техническую исправность автобусов», - сказал Игорь Лепеха на обсуждении в Мажилисе.

Он заверил, что эти вещи в МВД находятся на постоянном контроле.

«Но если раньше у нас была такая форма контроля, мы на выезде из автотранспортного предприятия могли полностью поголовно проверять всех водителей и автотранспортные средства, то на сегодняшний день у нас такой возможности нет. Это первое. Второе – правила остановки транспортных средств четко регламентируют, когда и на каком основании, где мы можем остановить. Это в основном нарушение ПДД, административные правонарушения. В этом случае мы останавливаем, задерживаем, реагируем, эти вещи у нас на постоянном контроле», - добавил спикер.

Как сообщалось ранее, 8 апреля на пересечении улиц Байтерекова — Назарбекова автобус, оставшийся без управления водителя, скатился по склону и на высокой скорости сбил 6 человек. в результате наезда автобуса на 6 человек в Шымкенте две женщины и подросток погибли на месте, а несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении. 9 апреля количество жертв от наезда автобуса в Шымкенте возросло до пяти человек.

МВД РК  
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