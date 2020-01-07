Либерально-демократическая партия победила на парламентских выборах в Узбекистане

ТАШКЕНТ. УзА-КАЗИНФОРМ - В Узбекистане стали известны итоги выборов депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

За 150 депутатских мест в Законодательной палате Олий Мажлиса боролись 744 кандидата от пяти политических партий.

В нынешних выборах, стартовавших 22 декабря 2019 года, включая узбекистанцев, находящихся за рубежом, приняли участие 13 миллионов 963 тысячи 627 избирателей, или 67,8 процента от их общего числа. 150 тысяч избирателей воспользовались возможностью досрочного голосования. На выборах впервые была предоставлена возможность для голосования всех граждан, проживающих за рубежом.

В 25 избирательных округах, в связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов избирателей, 5 января 2020 года состоялось повторное голосование.

По итоговым результатам выборов Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана получила 53, Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» – 36, Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» – 24, Народно-демократическая партия Узбекистана – 22 и Экологическая партия Узбекистана – 15 депутатских мест в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

48 (32 процента) из 150 депутатов, избранных в Законодательную палату Олий Мажлиса, составили женщины, 39 (26 процентов) – бывшие депутаты нижней палаты парламента. Среди выбранных депутатов 9 (6 процентов) – в возрасте до 30 лет, 97 (65 процентов) – от 30 до 50 лет, 44 (29 процентов) – старше 50 лет. Самому молодому депутату 26 лет, самому старшему – 71 год. 130 депутатов, или 87 процентов, принадлежат к узбекской национальности, остальные 20 депутатов, или 13 процентов, – к другой национальности: по 5 – к каракалпакской и русской, по 3 – к казахской и таджикской, 2 – к корейской и по 1 – к туркменской и кыргызской национальности.

В статье 6 Закона «О Кабинете Министров Республики Узбекистан» в новой редакции, принятого 10 декабря 2019 года, определено, что кандидатура Премьер-министра предлагается политической партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, или несколькими политическими партиями, получившими равное наибольшее количество депутатских мест. Таким образом, право предложения кандидатуры на должность Премьер-министра получило Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана.



