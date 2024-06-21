Льготную ипотеку может получить молодежь Темиртау

В Темиртау снова начали принимать заявки от работающей молодежи на получение льготных кредитов на жилье. Прием документов продлится до 28 июня, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жилищно-ипотечная программа «Теміртау жастары» была запущена в прошлом году. Это совместный проект акимата города Темиртау и «Отбасы банка».

Проект ориентирован на поддержку молодых специалистов, проживающих и работающих в городе не менее одного года. Возраст участников – до 35 лет. Обязательно гражданство РК и отсутствие у будущего заёмщика и членов его семьи в собственности недвижимости (в течение последних 5 лет).

В программе, кроме работников систем здравоохранения, образования, культуры, спорта, представителей СМИ, производств, вузов и социальной сферы, смогут участвовать и сотрудники коммунальных предприятий квазигосударственного сектора, МЧС, пассажирских транспортных предприятий, компании «Окжетпес-Т» и «Казпочты».

Максимальная сумма займа составляет 15 млн тенге. Претенденты должны иметь первоначальный взнос в размере не менее 10 % от суммы займа. При этом оформить жилье можно будет под 6 % годовых. Срок кредита – 8 лет.

Приобрести жилье можно как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости.

По словам руководителя отдела внутренней политики города Темиртау Гульмиры Олжабаевой, проект «Теміртау жастары» уже показал свою эффективность в 2023 году.

- В прошлом году по этой программе льготные кредиты выдали на 517 млн тенге. Жилье смогли приобрести 39 семей. В этом году сумма увеличена, а значит, будет больше молодых семей, которые обретут собственные квартиры, – отметила она.