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    21:15, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Льготную ипотеку может получить молодежь Темиртау

    тұрғын үй, баспана
    Фото: Midjourney

    В Темиртау снова начали принимать заявки от работающей молодежи на получение льготных кредитов на жилье. Прием документов продлится до 28 июня, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жилищно-ипотечная программа «Теміртау жастары» была запущена в прошлом году. Это совместный проект акимата города Темиртау и «Отбасы банка».

    Проект ориентирован на поддержку молодых специалистов, проживающих и работающих в городе не менее одного года. Возраст участников – до 35 лет. Обязательно гражданство РК и отсутствие у будущего заёмщика и членов его семьи в собственности недвижимости (в течение последних 5 лет).

    В программе, кроме работников систем здравоохранения, образования, культуры, спорта, представителей СМИ, производств, вузов и социальной сферы, смогут участвовать и сотрудники коммунальных предприятий квазигосударственного сектора, МЧС, пассажирских транспортных предприятий, компании «Окжетпес-Т» и «Казпочты».

    Максимальная сумма займа составляет 15 млн тенге. Претенденты должны иметь первоначальный взнос в размере не менее 10 % от суммы займа. При этом оформить жилье можно будет под 6 % годовых. Срок кредита – 8 лет.

    Приобрести жилье можно как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости.

    По словам руководителя отдела внутренней политики города Темиртау Гульмиры Олжабаевой, проект «Теміртау жастары» уже показал свою эффективность в 2023 году.

    - В прошлом году по этой программе льготные кредиты выдали на 517 млн тенге. Жилье смогли приобрести 39 семей. В этом году сумма увеличена, а значит, будет больше молодых семей, которые обретут собственные квартиры, – отметила она.

    Претенденты должны предоставить следующие документы:

    - удостоверение личности;

    - свидетельство о государственной регистрации гражданского состояния (свидетельства о заключении брака и рождении детей – при наличии);

    - справку об отсутствии недвижимости на заявителя и всех членов семьи;

    - справку с места работы на официальном бланке (в случае отсутствия официального бланка на справке должны быть печати организации);

    - документ, подтверждающий трудовой стаж;

    - выписку о пенсионных отчислениях за весь период трудовой деятельности;

    - справку об инвалидности (при наличии).

    Теги:
    Темиртау Ипотека Регионы Карагандинская область Молодежь
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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