«Лежачие полицейские» установили на месте ДТП со «скорой помощью» в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на опасном участке трассы приняты в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

28 июля на трассе в Бесагашском сельском округе Жамбылского района произошло ДТП с участием «скорой помощи», ехавшей на вызов в село Бесагаш, и автомобиля «Suzuki». В Таразскую городскую больницу были доставлены водитель кареты скорой помощи и два фельдшера. После оказания медицинской помощи все они отпущены домой. Пострадавшему в ДТП водителю «Suzuki» ампутировали руку.

12 августа дорожно-транспортное происшествие с гибелью двух людей произошло в том же Бесагашском сельском округе Жамбылского района Жамбылской области. Возле автозаправочной станции «Казмунайгаз» столкнулись «Мерседес Бенц» и «БМВ». На месте происшествия скончались водитель и пассажир автомашины «Мерседес Бенц».

Как отметили в акимате Бесагашского сельского округа, в июле 2021 года введен в эксплуатацию участок трассы «Южный обход» от Тараза до границы Кыргызстана.

«Раньше большие фуры проезжали через села, через весь Тараз, чтобы попасть на основную трассу, теперь такого нет, - рассказал аким Бесагашского сельского округа Бейбит Нигматуллаев. - Новая автомагистраль имеет пропускную способность до семи тысяч автомашин в сутки, она значительно облегчила транспортное сообщение между регионами, способствует укреплению торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Кыргызстана, обеспечивает беспрепятственное транспортное сообщение для жителей Тараза и Жамбылского района. Однако в последнее время на данном участке дороги произошло несколько трагических дорожно-транспортных происшествий, которые привели к плаченым последствиям», - говорит аким.

По информации департамента полиции Жамбылской области, при осмотре места происшествия было установлено, что проезжая часть дороги без дефектов, на ней нет неподвижных объектов, ограничивающих обзорность и создающих препятствия в направлении движения. Имеются все знаки приоритета 2.1 «Главная дорога» и 2.4 «Уступите дорогу». Кроме того, дорожные знаки 2.4 «Уступите дорогу» продублированы дорожной разметкой на поверхности дороги.

«В связи с данной ситуацией со стороны представителей общественности поступило несколько запросов о принятии оперативных мер для обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке. Акиматом Бесагашского сельского округа Жамбылского района приняты соответствующие меры и установлены «лежачие полицейские» на второстепенной дороге. Принятые меры могут обеспечить безопасность дорожного движения. Однако напоминаем, что жизнь стоит того, чтобы снизить скорость. Поэтому соблюдение скоростного режима – это единственно правильная модель поведения на дороге», - отметили в ведомстве.