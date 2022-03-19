Лейтенант полиции из Экибастуза завоевала «серебро» чемпионата РК по самбо

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Инспектор по делам несовершеннолетних управления полиции города Экибастуза Арайлым Оразбай приняла участие в турнире в весовой категории 80 килограмм, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Семее завершился чемпионат Казахстана по спортивному и боевому самбо, - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области. - В весовой категории 80 килограмм приняла участие инспектор по делам несовершеннолетних управления полиции города Экибастуза Арайлым Оразбай, занявшая второе место в турнире».

Как рассказали в департаменте полиции, турнир был посвящён памяти мастера спорта СССР, Заслуженного деятеля искусств и спорта СНГ, главного тренера сборной Казахстана, чемпиона мира по дзюдо, «Академика самбо» Керея Койшыбека. Чемпионат прошёл в культурно-спортивном комплексе «Арена», в котором приняли участие 470 спортсменов из всего Казахстана. Женщины соревновались в весовых категориях от 50 до 80 килограммов.

Лейтенант полиции Арайлым Оразбай в органах внутренних дел служит совсем недавно, с декабря 2021 года, но уже пользуется большим уважением среди коллег.

После соревнований Арайлым встретили коллеги, которые порадовались её победе и пожелали новых достижений.

«Желаем нашей Арайлым успехов и отличных результатов в спорте и в служебной деятельности! Пусть ей всегда сопутствует победа», - говорят коллеги.