Лейла Сайдашева: от мечты о медицине к созданию кондитерской империи

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Предприниматель из Северо-Казахстанской области Лейла Сайдашева рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о становлении бизнеса в годы Независимости Казахстана, о возможностях в кризисные периоды и, как создавая кондитерскую империю, оставаться заботливой мамой и бабушкой.

Лейлу Сайдашеву в регионе знают как вдохновителя и собственника компании «ViZaVi company», в которой трудятся более 200 человек. Фирменные оранжевые коробочки с выпечкой разлетаются по регионам Казахстана и соседним областям России. И мало кто знает, каким был путь к созданию большого производства.

«Развивать бизнес можно было только в независимом Казахстане. Если бы этого не произошло, возможно, моя жизнь сложилась иначе. Да, было сложно, но через кризисы часто случается прорыв. Ты можешь реализовать все свои идеи. Кто знал, что домашние рецепты станут основой для бизнеса, который станет делом моей жизни? В советское время я даже подумать об этом не могла. Как таковой бизнес я не выбирала, не было никакого бизнес-плана. Просто жизнь и так называемая «зона смерти», когда нужно было выживать. Денег не хватало, у меня двое маленьких детей. Это был период развала, конец 90-х годов. Производство же открыли в 2004-м году. Тогда это было ИП Сайдашева. В 2009-м году произошла реорганизация в ТОО «ViZaVi company», - вспоминает Л.Сайдашева.

Будущий предприниматель решила, что будет сразу все делать правильно. Первым делом пошла в санэпидемстанцию, объяснила, что хочет организовать небольшое производство, попросила рассказать, что ей необходимо сделать. Потом нашла маленькое помещение, привезла туда санврача, получила санзадание.

«Все делала сама, долго. В санэпидемстанции меня уже принимали за нового сотрудника – почти каждый день я туда приходила, прежде чем запустить свое маленькое производство. Когда говорят, что в нашей стране невозможно все сделать с нуля, честно, не соглашаюсь. В те годы не было никаких палат предпринимателей, фондов поддержки малого и среднего бизнеса, никто никому не помогал, не обменивался опытом. И речи не было о менторстве или привлечении зарубежных специалистов для передачи опыта. Все прошибали своим лбом, что называется. Сейчас слишком хорошие условия для начинающих предпринимателей, я бы сказала», - улыбается Л.Сайдашева.

Вспоминает, что начинала бизнес одна. Все в одном лице: кондитер, бухгалтер, снабжение и сбыт. Поначалу и на троллейбусе развозила продукцию. Через две недели появилась помощница. Через четыре месяца уже было пять помощниц. К концу первого года в ИП «Сайдашева» работали уже 30 человек.

«Первый год мы пекли только медовый чак-чак. Это был домашний рецепт. Тот, по которому мы пекли с бабушкой чак-чак по большим праздникам, который передавался в нашей семье из поколения в поколение. Еще через год я поняла, что нужно делать что-то еще и появилось второе наименование в ассортименте. Им стал балиш. Сейчас у нас промышленные ротационные печи с высокой производительностью. А тогда это была небольшая печка. Первый пирог мы делали вшестером полдня. Мои сотрудники говорят: ну вот, что мы с него заработаем. Расстроились. А я им сказала: будете по 100 кг на одного делать. Они тогда смеялись, а через некоторое время так и получилось. Мы отработали технику, наладили поточность. Учились распределять обязанности», - рассказывает Л.Сайдашева.

Третьим наименованием в ассортименте продукции стала пахлава, потом – «Восторг». Сейчас ассортимент «ViZaVi company» – более 100 наименований. Действующих – около 80. Предприниматель говорит, что-то оставили «на потом», что-то отдали конкурентам. По ее словам, иногда лучше сделать именно так.

«Когда появился сертификат на продукцию, работать стало гораздо легче. Мне говорили: зачем тебе это нужно. Пекла бы дома и все. Хоть бы один поддержал. Но мне хватило стойкости никого не послушать и сделать так, как должно быть. До сих пор не жалею, даже когда безумно устаю. Любовь наших клиентов позволила нам вырасти. У нас не было отдела продаж первые три года. Потом дочка нашего сотрудника, студентка, летом как торговый агент пошла по магазинам. Ее можно считать основательницей нашего отдела сбыта. У нас все получалось естественным, эволюционным путем», - говорит предприниматель.

Вроде бы вся история построения бизнеса уложилась в час. Однако за этим рассказом прячется много нюансов, сложностей, радостей и поводов для печали. Сама жизнь, в которой у Лейлы Сайдашевой были маленькие дети. И они требовали внимания и заботы. Для них создавала свой бизнес студентка третьего курса факультета журналистики.

«Конечно, помогала мама. Помню, купила радиотелефон. И по телефону разнимала сыновей, когда они спорили. Прихожу – они спят, ухожу – спят. Мама за ними присматривала. Младший сын порой сидел у окна и ждал. До слез, честное слово. Мне приходилось нанимать репетитора, чтобы делала с ними уроки. Так мы и жили», - вспоминает Л.Сайдашева.

Поразительно, но с самого детства Л.Сайдашева мечтала быть врачом. Поступила в медучилище в Петропавловске. На втором курсе переехала в Алматы, там окончила медицинский республиканский техникум и должна была поступать в мединститут. Приехала на лето к маме и осталась в Петропавловске. Год отработала медсестрой в хирургии, потом встретила отца своих детей и на этом медицинская карьера закончилась.

Позже было поступление на факультет журналистики. Училась заочно. На третьем курсе решила открыть производство кондитерских изделий. И уже потом поступила в Современную гуманитарную академию в Москве, изучила менеджмент организации.

«Поняла, что буду руководителем и получила соответствующее образование. Но в душе я медик», - смеется Л.Сайдашева.

Желание помогать людям с годами не исчезло. Предприниматель занимается благотворительностью, как бы пафосно ни звучало, но никогда не остается в стороне, если кто-то оказался в беде, поддерживает малообеспеченные и многодетные семьи. Вот только не рассказывает об этом никогда. И в нашем разговоре уходит от этой темы.

На вопрос, действительно ли женщине-предпринимателю сложнее или это только стереотип, честно признается, что так есть – сложнее. И у нее, как, наверное, у многих были минуты слабости, когда казалось, что сил больше нет ни что. Но у Л.Сайдашевой есть свой способ справляться с такими периодами.

«Женщины более эмоциональны, нежели мужчины. Опять же нагрузка больше – воспитание детей и домашний быт лежат в большинстве своем на женщине. Поэтому сложнее. Сначала нужно усмирить эмоции, потом принимать осознанное и правильное решение. Минуты слабости бывали, конечно. Но в любом случае понимаешь, что это всего лишь минуты. И потом – ответственность перед 200 сотрудниками, нашими покупателями. Да и разве захочется предавать дело всей своей жизни? Тем более, когда ты знаешь, что делать дальше, как развиваться, как построить идеальное производство?» - улыбается предприниматель.

Не скрывает, что 2020 год был сложным для компании. Падали продажи.

«Сложным был 2020 год, когда из-за пандемии падали продажи. Важно было удержать рабочие места, продажи, думать, как развиваться дальше. И мы открыли три филиала: в Усть-Каменогорске, Павлодаре и Нур-Султане. В поиске решений мы становимся другими. Вы знаете, рынок постоянно меняется. Чтобы не потеряться, нужно отслеживать тенденции, приобретать новые навыки, подходы. Это происходит и сейчас. Сейчас работать объективно сложнее. Больше конкуренции. Но это тоже закаляет», - уверена Л.Сайдашева.



