-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:53
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:46
-
-
-
-
-
-
вчера 15:55
-
-
-
вчера 14:44
-
-
-
-
-
вчера 13:03
-
вчера 12:59
-
-
-
-
-
вчера 10:44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 04:11
-
-
-
-
-
-
28.09.2019 23:24
-
-
28.09.2019 22:43
-
-
28.09.2019 21:45
-
-
28.09.2019 21:10
-
-
28.09.2019 20:16
-
28.09.2019 20:03
-
28.09.2019 19:50
-
Лейла Алиева открыла Центр казахстанской литературы и культуры в Азербайджане
БАКУ. КАЗИНФОРМ – В рамках VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки в Национальной библиотеке Азербайджана им. М.Ф.Ахундова открылся Центр казахстанской литературы и культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Целью международного проекта является распространение знаний об истории и культуре казахстанского народа, его традициях и обычаях, достижений в экономике, политике, социальной сфере, литературного богатства классической и современной прозы и поэзии.
В церемонии открытия приняли участие вице-президент Фонда Г.Алиева Лейла Алиева, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, временный поверенный в делах Казахстана в Азербайджане Дархан Кушербаев, директор Национальной библиотеки имени М.Ф.Ахундова Керим Тахиров, заместитель руководителя Национальной академической библиотеки Казахстана Алия Кожабекова, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, руководители зарубежных библиотек, работники культуры, представители СМИ и гости.
В Центре представлены книги Елбасы Нурсултана Назарбаева, посвященные его деятельности, роли на международной политической арене, а также произведения известных казахстанских авторов на казахском, русском, английском языках. Всего передано в дар библиотеке более 200 книг. Несомненно, эти книги вызовут живой интерес у читателей и желание ближе познакомиться с культурным богатством казахского народа.
С 2016 года Национальная академическая библиотека Казахстана в Нур-Султане при содействии Министерства культуры и спорта РК совместно с Министерством иностранных дел и Посольствами Казахстана реализует международный проект по открытию Центров казахстанской литературы и культуры в национальных и других крупных библиотеках зарубежных стран.
На сегодня Центры казахстанской литературы и культуры функционируют в 32 библиотеках мира : Корее, Кыргызстане, Финляндии, Венгрии, России, Армении, Малайзии, Турции, Китае, Грузии, Франции, Японии, Швеции, Македонии, Болгарии, Чешской Республике, Италии, США (Библиотека Конгресса США и Нью-Йоркская публичная библиотека), Румынии, Иране, Бразилии, Удмуртии, Германии и других.
- Казахстанские художники представили свои работы в Пекине
- Причину отсутствия казахской версии фильма «Томирис» объяснил Акан Сатаев
- Спектакль «Айша-биби» открыл 84-й театральный сезон Жамбылского областного каздрамтеатра
- Сборники казахской литературы на испанском языке презентовали в Мадриде
- Казахстан стабильный и надежный партнер в Евразийском регионе – глава ЦАМО
- Спустя 50 лет в Каркаралинске собрали первый состав ансамбля «Салтанат»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана