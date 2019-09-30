Лейла Алиева открыла Центр казахстанской литературы и культуры в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В рамках VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки в Национальной библиотеке Азербайджана им. М.Ф.Ахундова открылся Центр казахстанской литературы и культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Целью международного проекта является распространение знаний об истории и культуре казахстанского народа, его традициях и обычаях, достижений в экономике, политике, социальной сфере, литературного богатства классической и современной прозы и поэзии.

В церемонии открытия приняли участие вице-президент Фонда Г.Алиева Лейла Алиева, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, временный поверенный в делах Казахстана в Азербайджане Дархан Кушербаев, директор Национальной библиотеки имени М.Ф.Ахундова Керим Тахиров, заместитель руководителя Национальной академической библиотеки Казахстана Алия Кожабекова, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, руководители зарубежных библиотек, работники культуры, представители СМИ и гости.

В Центре представлены книги Елбасы Нурсултана Назарбаева, посвященные его деятельности, роли на международной политической арене, а также произведения известных казахстанских авторов на казахском, русском, английском языках. Всего передано в дар библиотеке более 200 книг. Несомненно, эти книги вызовут живой интерес у читателей и желание ближе познакомиться с культурным богатством казахского народа.

С 2016 года Национальная академическая библиотека Казахстана в Нур-Султане при содействии Министерства культуры и спорта РК совместно с Министерством иностранных дел и Посольствами Казахстана реализует международный проект по открытию Центров казахстанской литературы и культуры в национальных и других крупных библиотеках зарубежных стран.

На сегодня Центры казахстанской литературы и культуры функционируют в 32 библиотеках мира : Корее, Кыргызстане, Финляндии, Венгрии, России, Армении, Малайзии, Турции, Китае, Грузии, Франции, Японии, Швеции, Македонии, Болгарии, Чешской Республике, Италии, США (Библиотека Конгресса США и Нью-Йоркская публичная библиотека), Румынии, Иране, Бразилии, Удмуртии, Германии и других.