26 Августа 2022 02:31
Lexus столкнулся с верблюдом в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 24 августа около 21:30 часов на трассе «Доссор-Атырау» автомобиль «Lexus» столкнулся с верблюдом. От полученных травм животное погибло на месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МВД РК.
39-летний водитель иномарки привлечен к административной ответственности.
А владельца скота полиция устанавливает.
«Будьте бдительны на дороге!» - предупредили полицейские в публикации.
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