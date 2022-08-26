26 Августа 2022 02:31

Lexus столкнулся с верблюдом в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 24 августа около 21:30 часов на трассе «Доссор-Атырау» автомобиль «Lexus» столкнулся с верблюдом. От полученных травм животное погибло на месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

39-летний водитель иномарки привлечен к административной ответственности.

А владельца скота полиция устанавливает.

«Будьте бдительны на дороге!» - предупредили полицейские в публикации.