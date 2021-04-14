Левый поворот запрещен на перекрестках по проспекту Кошкарбаева в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профилактике дорожной безопасности и снижению аварийности на дорогах столицы полицейские Нур-Султана уделяют большое внимание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции мегаполиса.

Наиболее тяжкие последствия при ДТП влекут нарушения Правил дорожного движения при осуществлении левого поворота на перекрестках, когда водители не уступают дорогу встречному транспорту. Зачастую такие нарушения происходят на участках, где отсутствует дополнительная секция светофорной сигнализации, а установка дополнительной секции негативно влияет на пропускную способность перекрестка.

«Нами детально изучается ситуация на каждом перекрестке и принимаются решения по установке дополнительных секций либо отмене левых поворотов. Анализируется транспортная ситуация вблизи перекрестков, где отменены левые повороты и предоставляются безопасные и комфортные альтернативные пути движения. На таких перекрестках устанавливаются дополнительные секции светофоров для левого поворота», - говорит начальник управления административной полиции ДП Нур-Султана Ельжан Чупеков.

В прошлом году департамент полиции принял меры по исключению левых поворотов и маневров разворота более чем на 15 перекрестках улиц, с обеспечением альтернативных маршрутов движения.

В текущем году данная работа продолжается и на сегодняшний день изучен перекресток проспект Кошкарбаева – улица Тулебаева, где запрещен левый поворот и маневр разворота.

В качестве альтернативного пути движения предлагается использовать правосторонние рукава транспортной развязки Кошкарбаева – Абылай хана, а также перекрестки проспект Кошкарбаева – улица Жанибекова и проспект Кошкарбаева – улица Жумабаева, где установлены дополнительные секции светофоров.

Кроме этого, в акимат города даны предписания, на организацию безопасных мест разворота по проспекту Кошкарбаева перед пешеходным светофором после перекрестка с улицы Кордай.

Согласно анализу аварийности, в 2019 году на дорогах столицы зарегистрировано 54 ДТП при столкновении поворачивающей налево автомашины со встречным транспортом, в результате которых 5 человек погибли и 87 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. В 2020 году зарегистрировано 31 такое ДТП, при которых 41 человек травмирован. За истекший период текущего года зарегистрировано 12 ДТП и 12 человек пострадали.