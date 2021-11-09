Левый или правый: какой из берегов столицы загрязнен больше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские эксперты в области экологии поделились своим мнением касательно уровня загрязнения левого и правого берегов столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эколог и общественный активист Азаматхан Амиртай считает, что правый берег более загрязнен в силу определенных обстоятельств.

«Конечно, правый берег. Потому что на правом берегу больше устаревших инфраструктурных объектов. Фактически все производственные мощности расположены на правом берегу, от которых идет атмосферное загрязнение. ТЭЦы, которые работают на угле, технопарк, и даже ЖД станция. Все они выпускают СО2, загрязняют атмосферу», - сказал Азаматхан Амиртай в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

«А на левом берегу новая инфраструктура, он более продуваемый, а потому экологически более чистый. На левом берегу широкие дороги, дома расположены правильно, а на правом берегу дом за домом, дороги узкие, продуваемость слабая. Вопрос фильтрации там пока не решен», - добавил он.

Эколог и экоактивист Тимур Елеусизов видит и другие причины такого явления.

«Думаю, в экологии такого понятия, как загрязнение левого или правого берега, нет. Если смотреть с точки зрения утилизации, конечно, на левом берегу меньше скопления мусора. На правом больше, потому что уровень осознанности там не очень высокий пока. То же самое можно сказать и о периферии. В целом, проблема экологии Нур-Султана очень высокая, потому что грунтовые воды находятся высоко, а потому все сливы попадают в грунтовые воды. Это тоже очень большая проблема, но этим сейчас мало кто занимается», - отметил спикер.

Он также поделился мнением касательно причин возникновения смога зимой.

«Смог в Нур-Султане стоит в первую очередь из-за автотранспорта, когда стоит безветренная погода. Дворы строятся в виде квадратов, чтобы минимальной была продуваемость внутри жилых комплексов. Тем самым, скапливается большое количество загрязняющих веществ, потому что много машин находятся внутри жилых комплексов, которые прогреваются и весь смог поднимается», - заключил Т. Елеусизов.