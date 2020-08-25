Левобережная часть Атырау на три дня останется без газа

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Левобережная часть Атырау на три дня останется без природного газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба АО «Интергаз Центральная Азия», отключение с 8 по 11 сентября левобережной части областного центра от подачи природного газа связано с проведением планово-предупредительных ремонтных работ на ГРС-1 «Атырау».

Газа не будет от железнодорожного моста через реку Урал до села пригородного села Дамба.



