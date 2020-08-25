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Левобережная часть Атырау на три дня останется без газа

25 Августа 2020 19:11
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Левобережная часть Атырау на три дня останется без газа

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Левобережная часть Атырау на три дня останется без природного газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба АО «Интергаз Центральная Азия», отключение с 8 по 11 сентября левобережной части областного центра от подачи природного газа связано с проведением планово-предупредительных ремонтных работ на ГРС-1 «Атырау».

Газа не будет от железнодорожного моста через реку Урал до села пригородного села Дамба.



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#Атырауская область  
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Автор:

Виктор Сутягин

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