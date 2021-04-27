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    13:49, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Левит и Бибосынов вышли в финал турнира по боксу в Сербии

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    БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - В Белграде (Сербия) на 58-м международном турнире Belgrade Winner завершились полуфинальные поединки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Бронзовыми призёрами от казахстанской команды стали Аблайхан Жусупов (69) - он уступил россиянину, Нурканат Райыс (75) и Нурлан Сапарбай (91) также расположились на третьей ступени пьедестала.

    Борьбу за «золото» продолжат Сакен Бибосынов (52), который выиграл полуфинальный бой у румынского боксёра, Ертуган Зейнуллинов (63), одолевший соперника из Сербии, Оралбай Нурбек (81), взявший в полуфинале верх над россиянином. Также в финале Василий Левит (91). Он выиграл полуфинальный бой со спортсменом из Греции.

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