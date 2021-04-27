Левит и Бибосынов вышли в финал турнира по боксу в Сербии

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - В Белграде (Сербия) на 58-м международном турнире Belgrade Winner завершились полуфинальные поединки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Бронзовыми призёрами от казахстанской команды стали Аблайхан Жусупов (69) - он уступил россиянину, Нурканат Райыс (75) и Нурлан Сапарбай (91) также расположились на третьей ступени пьедестала.

Борьбу за «золото» продолжат Сакен Бибосынов (52), который выиграл полуфинальный бой у румынского боксёра, Ертуган Зейнуллинов (63), одолевший соперника из Сербии, Оралбай Нурбек (81), взявший в полуфинале верх над россиянином. Также в финале Василий Левит (91). Он выиграл полуфинальный бой со спортсменом из Греции.

