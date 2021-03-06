Лев выглядывал из салона авто в Караганде: видео изучит инспекция по животному миру

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Лев, выглядывающий из окна автомобиля во время движения, попал на видео в Караганде. В Минэкологии отреагировали на публикацию в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ»

На кадрах можно увидеть, как лев, свесив лапу, выглядывает из открытого заднего окна авто.

«В Караганде лев на машине разъезжает», - говорится в посте.

Пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Самал Ибраева заявила, что данный факт будет изучать областная инспекция по животному миру.

«В последнее время в стране участились ситуации с содержанием диких животных в домашних условиях. Это за гранью разумного. Диким животным не место в домах людей. Это жестоко по отношению к ним и, как минимум, опасно для окружающих. Пришло время законодательно предотвращать такие факты. В отношении людей, держащих у себя экзотических животных, а также тех, кто создает условия для этого, нужно определить строгую меру ответственности. Подобные факты мы намерены всесторонне изучать и пресекать», - сказала она.

Напомним, ранее 28-летний алматинец в поселке Бескайнар держал взрослого льва в крестьянском хозяйстве. Животное содержалось в вольере размером 5 на 10 метров. Позже сообщалось, что его хотят передать в зоопарк Алматы.