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    14:47, 23 Май 2024 | GMT +6

    Летом увеличат количество поездов на озеро Алаколь

    туризм
    Фото: Kazinform

    В АО «Пассажирские перевозки» отметили популярность озера Алаколь среди казахстанцев и решили увеличить количество поездов по этому направлению, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В 2024 году до побережья озера планируется запуск поездов по 12 маршрутам из Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областей, а также впервые – из Кызылорды. Десять маршрутов будут обслуживаться АО «Пассажирские перевозки», а два – частными перевозчиками. 

    В АО «Пассажирские перевозки» отметили, что количество доступных мест в поездах, идущих до озера Алаколь, вырастет до 270 тысяч, что на 16 тысяч больше нежели летом 2023 года. Во всех поездах будут установлены кондиционеры.

    Также в компании назвали конкретные маршруты до озера «Алаколь»:

    • №254/253 «Астана – Достык»;
    • №207/208, №221/222, №211/212 «Алматы-2 – Достык»;
    • №457/458 «Семей – Достык»;
    • №459/460 «Оскемен – Достык»;
    • №21/22, №6942/6941 «Алматы – Достык»;
    • №21/22, №6942/6941 «Кызылорда – Достык»;
    • №337/338 «Алматы-2 – Достык» от частного перевозчика ТОО Vagon Service Alliance;
    • №122/121, №6942/6941 «Нурлы жол – Достык» от частного перевозчика ТОО «АрайТранс КЗ».

    Поезда будут останавливаться на популярных туристических станциях Жаланашколь, Акши и Бесколь, где увеличены перроны, отремонтированы залы ожидания и кассы, а также организована посменная работа кассиров.

    Теги:
    Туризм Казахстанцы летний отдых КТЖ Алаколь
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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