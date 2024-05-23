Летом увеличат количество поездов на озеро Алаколь
В АО «Пассажирские перевозки» отметили популярность озера Алаколь среди казахстанцев и решили увеличить количество поездов по этому направлению, передает корреспондент агентства Kazinform.
В 2024 году до побережья озера планируется запуск поездов по 12 маршрутам из Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областей, а также впервые – из Кызылорды. Десять маршрутов будут обслуживаться АО «Пассажирские перевозки», а два – частными перевозчиками.
В АО «Пассажирские перевозки» отметили, что количество доступных мест в поездах, идущих до озера Алаколь, вырастет до 270 тысяч, что на 16 тысяч больше нежели летом 2023 года. Во всех поездах будут установлены кондиционеры.
Также в компании назвали конкретные маршруты до озера «Алаколь»:
- №254/253 «Астана – Достык»;
- №207/208, №221/222, №211/212 «Алматы-2 – Достык»;
- №457/458 «Семей – Достык»;
- №459/460 «Оскемен – Достык»;
- №21/22, №6942/6941 «Алматы – Достык»;
- №21/22, №6942/6941 «Кызылорда – Достык»;
- №337/338 «Алматы-2 – Достык» от частного перевозчика ТОО Vagon Service Alliance;
- №122/121, №6942/6941 «Нурлы жол – Достык» от частного перевозчика ТОО «АрайТранс КЗ».
Поезда будут останавливаться на популярных туристических станциях Жаланашколь, Акши и Бесколь, где увеличены перроны, отремонтированы залы ожидания и кассы, а также организована посменная работа кассиров.