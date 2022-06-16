16 Июня 2022 19:19

Летом следует опасаться кишечной инфекции - специалист

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Лето - пора фруктов и овощей, которые мы не всегда тщательно моем, поэтому велик риск отравления ими. Это время вспышки острых кишечных заболеваний. О профилактике кишечных инфекций, читайте в интервью руководителя управления по связям с общественностью комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Ержана Байтанаева корреспонденту МИА «Казинформ».

- Ержан Халиевич, как правильно выбрать фрукты и овощи, чтобы избежать отравления?

- Поскольку растения, выращенные без применения нитратов, растут медленнее, у них есть больше времени на то, чтобы приобрести насыщенный вкус и аромат. При покупке овощей и фруктов, обращайте внимание на внешний вид, приобретайте их в установленных торговых местах.

В период созревания овощных культур, когда наиболее часто могут применяться нитраты, специалистами санэпидслужбы на постоянной основе проводится мониторинг на содержание нитратов. Так, с начала года специалистами санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы совместно с лаборантами «Национального центра экспертизы» регулярно проводятся акции в торговых точках с отбором проб для определения содержания нитратов в овощах и фруктах, а также микробиологических показателей, фортификации муки. Таким образом, с начала года было проведено более 15 акций, где было отобрано около 200 проб. На сегодняшний день не было выявлено несоответствий.

- Какие заболевания распространяются у детей и взрослых во время сезона овощей и фруктов?

- Это острые кишечные инфекции (ОКИ). Это многочисленная группа бактерий, вирусов, которые могут вызывать дисфункцию кишечника. Наиболее часто из бактериальных острых кишечных инфекций в клинической практике встречаются заболевания, обусловленные дизентерийными палочками, патогенными кишечными палочками. Одной из частых причин кишечных инфекций, являются вирусы: ротавирусы, норовирусы, аденовирусы. Возбудители ОКИ устойчивы во внешней среде, могут длительное время сохраняться на коже рук, посуде, игрушках и предметах обихода, в почве и воде. Некоторые из них способны размножаться в продуктах питания при комнатной или даже более низкой температуре. Они обычно погибают при кипячении и обработке дезинфицирующими средствами.

- Какие овощи и фрукты необходимо употреблять для поддержания иммунитета?

- Заботиться о состоянии здоровья и иммунитете необходимо всегда. Пища должна быть максимально разнообразной, чтобы содержала все необходимые вещества, витамины и элементы. Ешьте больше овощей и фруктов, содержащие витамины. Как и говорилось ранее, включите в рацион цветные овощи. Речь идёт о красных, оранжевых, жёлтых, пурпурных овощах и зелени. В их составе есть бета-каротин - вещество, которое называют предшественником витамина А. Он, в свою очередь, стимулирует выработку клеток, которые борются с микробами. Не забывайте о чесноке, луке и хрене! Чеснок, лук, хрен, свёкла, сельдерей и морковь богаты фитонцидами - активными веществами, убивающими бактерии, также они содержат много растительной клетчатки.

- Что делать для профилактики сезонных отравлений?

- Острые инфекционно-токсические заболевания, которые возникают при употреблении недоброкачественных продуктов, воды или ядовитых веществ, довольно часто возникают в теплое время года. Отравление могут вызвать опасные ягоды, растения и их семена, грибы, испорченная или заражённая пища.

Нам бы хотелось дать пару рекомендаций по профилактике сезонных отравлений:

- Строго соблюдать условия и сроки хранения скоропортящихся пищевых продуктов;

- Приобретать пищевые продукты в установленных местах розничной продовольственной торговли и только при наличии документов, удостоверяющих их происхождение, безопасность и качество;

- Выбирать свежие и неиспорченные продукты;

- Обеспечить достаточную термическую обработку (тщательное обжаривание, пропаривание) блюд, в том числе изготавливаемых на открытом огне в условиях пикника;

- Не оставлять приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа;

- Замачивать овощи и фрукты перед употреблением на длительное время (за 2 часа с овощей и фруктов уходят до 60% нитратов), также рекомендуется ошпарить их кипятком.

- Спасибо за интервью!