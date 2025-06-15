Лето в разгаре, солнце в зените. Си Цзиньпин традиционно едет в Казахстан

Жизненный путь и приоритеты развития

Си Цзиньпин родился в 1953 году в Пекине в семье видного партийного деятеля Си Чжунсюня, одного из соратников Мао Цзэдуна и архитекторов китайских реформ. Хотя местом рождения руководителя КНР является столица Китая, родиной считается уезд Фупин провинции Шэньси, откуда происходит его семья.

На фото Си Цзиньпин (слева) и Си Чжунсюнь (справа). Фото: китайская поисковая сеть Байду.

Начав путь сельского работника, он постепенно прошел все ступени партийной и государственной службы в провинциях Хэбэй, Фуцзянь и Чжэцзян, а также в Шанхае.

На фото Си Цзиньпин в своем офисе в уезде Чжэндин. Фото: sina.com.cn

Накопленный управленческий опыт и личные качества послужили основой его избрания Генеральным секретарем ЦК КПК в 2012 году и Председателем КНР в 2013 году.

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Под его руководством Китай реализует масштабные институциональные и социально-экономические реформы, направленные на борьбу с коррупцией, ликвидацию бедности и ускоренное развитие высокотехнологичных отраслей. Важное место занимают устойчивый рост, модернизация инфраструктуры и повышение качества жизни населения как элементы стратегии всестороннего обновления страны.

В международной сфере Си Цзиньпин выдвинул ряд знаковых инициатив, включая «Один пояс, один путь», Концепцию сообщества единой судьбы человечества, Инициативу глобального развития, Инициативу глобальной безопасности и Инициативу глобальной цивилизации. Эти концепции отражают видение Китая по формированию справедливого и устойчивого мира, основанного на равноправии и взаимном уважении.

Культурные коды лидера Китая

В китайской культуре сильны традиции продолжения рода и преемственности поколений, где ребенок наследует фамилию отца. Подбор имени же является целой наукой. В соответствии с генеалогической схемой каждому поколению присваивается определенный иероглиф с учетом родовой иерархии, даты рождения, системы пяти элементов и гармонии звучания.

Традиционный иероглиф фамилии Си символизирует «крылья, летящие к солнцу». Имя Цзиньпин, состоящее из двух иероглифов, трактуется как «стремящийся к миру, справедливости и равенству». Вместе они отражают устремленность к высоким целям и служению обществу на основе гармонии и ответственности.

Большое значение в Поднебесной придается и астрологии. С древности китайцы верят, что рождение под тем или иным знаком влияет на судьбу, характер и даже жизненный путь человека. Си Цзиньпин родился в год Змеи – одного из самых почитаемых и загадочных знаков в китайской традиции. Согласно трактовке астрологических справочников Китая, Змея символизирует глубокую мудрость, дальновидность, отличается удачливостью в делах, и стремлением помогать другим. Внутренняя энергия, уверенность и стремление к совершенству нередко делают их заметными фигурами в обществе.

Эти качества отметил в интервью ИА Синьхуа и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: «Председатель Си Цзиньпин, безусловно, является выдающимся лидером и мудрым политиком. Он имеет широкую поддержку китайского народа. Я уверен, что благодаря его дальновидной политике, страна достигнет колоссального роста и значительно укрепит свой авторитет на международной арене».

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Какие увлечения у Си Цзиньпина?

Одним из главных увлечений Председателя КНР остается чтение. «Он больше всего любит читать», – отмечают многие его коллеги. Эти слова подтверждает и сам Си Цзиньпин: «У меня много увлечений, но самое главное – это чтение. Оно уже стало образом моей жизни».

Лидер КНР с интересом обращается как к классическим трудам марксизма, так и к произведениям китайской и мировой литературы. Его круг интересов охватывает философские трактаты, исторические хроники, художественную прозу и поэзию.

Будучи сторонником постоянного саморазвития, Си Цзиньпин поощряет чтение и среди партийных и государственных кадров. 23 апреля 2025 года на 30-ом Всемирном дне книги Си Цзиньпин выступил в Центральной партийной школе с важной речью под названием «Руководящие кадры должны любить читать, читать хорошие книги и уметь читать».

Неотъемлемой частью его жизни остается и спорт. С юных лет он увлекался футболом, катанием на коньках, позже – плаванием и альпинизмом. Даже занимая высокие государственные посты, он продолжает уделять внимание физической активности.

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Председатель КНР с интересом следит за волейболом, баскетболом, теннисом, боксом и боевыми искусствами. Особый интерес проявляет к зимним видам спорта – хоккею и фигурному катанию, нередко просматривая трансляции даже в ночное время, чтобы не пропустить любимые соревнования.

Дальние связи семьи Си с казахами

Развитие дружеских отношений семьи Си Цзиньпина с казахами берет начало еще в середине 1950-х годов. Этой истории посвящена отдельная публикация на официальном ресурсе Коммунистической партии Китая под заголовком «Драгоценное фото, глубокая забота: история Си Чжунсюня и семьи казахского государственного служащего Бахыта».

На фото: Си Чжунсюнь с семьей Сахидоллы (Аксай) 29 сентября 1958 года

В ней рассказывается, как Си Чжунсюнь, отец нынешнего Председателя КНР, в сентябре 1958 года, когда занимал пост секретаря Северо-Западного бюро ЦК КПК, во время рабочей поездки по провинции Ганьсу познакомился с заместителем главы Аксай-Казахского автономного уезда, этническим казахом Сахидоллой. Во время визита была сделана памятная фотография, которая впоследствии стала символом теплых отношений. Общение продолжилось, заложив прочную основу для будущей дружбы.

По воспоминаниям сына Сахидоллы – Бахыта, именно Си Чжунсюнь утвердил административные границы Аксай-Казахского автономного уезда площадью в 32 тысячи квадратных километров и проявлял большое внимание его развитию и благополучию местных жителей.

Позже сотрудники историко-исследовательского отдела ЦК КПК рассказали Бахыту и его матери, что Си Чжунсюнь долго мечтал вновь посетить Аксай. Хотя это не удалось, он однажды попросил супругу Ци Синь: «Если будет возможность, обязательно узнай, как живет эта семья. Посмотри, все ли у них складывается благополучно».

В октябре 2013 года по приглашению Ци Синь, вдовы Си Чжунсюна, 55-летний Бахыт прибыл в Пекин для участия в памятной встрече по случаю 100-летия со дня рождения старшего Си, и посетил ее с визитом, подарив традиционный казахский костюм.

В китайской культуре приглашение в дом считается выражением особого уважения, доверия и теплого отношения. Эта история – не просто дань памяти, но и символ преемственности, демонстрирующий, как личные связи, основанные на взаимном уважении, способны заложить фундамент для крепкой и многолетней дружбы между народами.

Насыщенная программа перед визитом

В преддверии визита Си Цзиньпина в Казахстан для участия во втором саммите «Центральная Азия – Китай» в Астане и Алматы прошел целый ряд международных мероприятий с участием представителей государственных органов и деловых кругов, дипломатов, журналистов, экспертов и ученых.

В частности, состоялась 6-я встреча министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии (26 апреля), Медиафорум «Центральная Азия - Китай» (29 мая), Симпозиум по государственному управлению и Диалог по гуманитарным обменам между Китаем и странами Центральной Азии – 2025, где была презентована казахская версия четырехтомного сборника «Си Цзиньпин о государственном управлении» (30 мая), V Форум аналитических центров «Центральная Азия – Китай: новые горизонты регионального партнерства» (3 июня).

Фото: Пресс-служба Института мировой экономики и политики

Эти мероприятия, несомненно, выступили важными площадками для обмена мнениями и согласования позиций по ключевым вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также внесения последних коррективов в предстоящую повестку второй встречи глав государств в формате «Центральная Азия – Китай».

Ожидается, что итоги второго саммита «Центральная Азия – Китай» придадут дополнительный импульс укреплению всестороннего партнерства между странами региона и КНР в торгово-экономической, политической, культурно-гуманитарной и иных сферах, а также будут способствовать дальнейшему углублению устойчивого и сбалансированного регионального развития.