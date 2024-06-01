Наступает долгожданное время — начало лета. По прогнозам астрологов, важные перемены ожидают многих людей. Это будет месяц, наполненный эмоциями и свершениями. Особое внимание стоит обратить на сферу финансов и карьерного роста. Не стоит действовать импульсивно, надо тщательно обдумывать каждый свой шаг. Такой рациональный подход к жизни может обеспечить спокойствие и уверенность в течении всего месяца.

Овен

Фото: DALL-E

Для Овнов июнь — период активности. Сейчас самое время продемонстрировать свои возможности и воплотить в жизнь задуманные планы. Это благоприятный месяц для начала новых проектов и демонстрации лидерского потенциала — руководство это оценит. В июне у Овнов заметно улучшится состояние здоровья, в финансовом плане будет возможность увеличить свою прибыль, и в личной жизни их ждет море ярких моментов.

Среди известных Овнов страны — Айбек Дадебай — Руководитель Администрации Президента РК (01.04.1980), Министр финансов РК Мади Такиев (01.04.1978), Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды (26.03.1974).

Телец

Фото: DALL-E

Июнь для Тельцов — лучшее время для решения конфликтов. Укрепление взаимопонимания и прощение старых обид не только сбросит тяжкий груз с души, но и создаст гармоничную обстановку вокруг. Также Тельцам важно уделить внимание ментальному здоровью, так как в июне Телец будет склонен к зависти к чужому успеху. Поэтому рекомендуется сфокусироваться на действительно ценных аспектах жизни, больше отдыхать: особую радость принесет общение с близкими. Финансовая ситуация в июне 2024 у Тельцов будет стабильной, в области карьеры нужно стремиться к реализации своих целей и амбиций, так как июнь подарит новые перспективы для профессионального роста, считают астрологи.

Под знаком Тельца родились: Первый Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр (08.05.1971), Аким города Алматы Ерболат Досаев (21.05.1970), Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев (02.05.1965).

Близнецы

Фото: DALL-E

В июне Близнецы будут полны ораторского мастерства. Это обеспечит успех в профессиональном плане, поскольку руководство будет к вам прислушиваться. Однако не стоит расслабляться, ведь влияние Меркурия непостоянно и может привести к непредсказуемым последствиям. Финансы в июне будут стабильны, но не стоит рисковать с крупными денежными операциями. В июне 2024 года Близнецам рекомендуется обратить особое внимание на сферу здоровья и самосовершенствования, так как это поможет раскрытию своих талантов. В области личных отношений наступит время для серьезных разговоров.

Среди известных Близнецов в Казахстане — Министр просвещения РК Гани Бейсембаев (3.06.1969), Депутат Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов (01.06.1962), Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Китайской Народной Республике, по совместительству в Корейской Народно-Демократической Республике Шахрат Нурышев (20.06.1972).

Рак

Фото: DALL-E

В июне текущего года Раки могут столкнуться с вызовами в профессиональном плане. Не пугайтесь, это лишь проверка на прочность от звезд. На рабочем месте стоит быть внимательным к деталям, и неприятности с коллегами можно решить мирным путем. В июне финансовая сфера жизни может подвести Раков, поэтому надо заранее планировать бюджет, избегать крупных инвестиций. В этом периоде на Рака будет влиять Венера, особенно на представительниц прекрасного пола, они будут особенно привлекательны. Также Ракам важно уделить внимание своему физическому здоровью в июне 2024 года: регулярная активность и здоровое питание помогут поддержать тонус и восстановить силы.

Под знаком Рака родились: Заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин (22 июля 1969), Министр культуры и информации РК Аида Балаева (04.07.1974), Аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков (08.07.1980).

Лев

Фото: DALL-E

Для Львов июнь — лучшее время, чтобы проявить себя на работе. Надо показать свои лидерские качества и не бежать от возложенной на вас ответственности. Итогом доверия начальства может стать повышение по службе. В июне Львы попадут под влияние Марса, которое подарит всплеск энергии, но вместе с тем привнесет спонтанность и тревожность. Поэтому нужно сохранять самообладание, особенно в окружении негативных людей. Однако, с точки зрения физической формы, июнь будет удачным месяцем. Что касается финансовой стороны, то на Львов посыпятся неожиданные доходы. Однако, стоит быть осторожными в финансовых вопросах, отказаться от рискованных вложений. В личной жизни Львам стоит проявить особую трепетность и внимание к партнеру.

Среди известных Львов в Казахстане — Председатель Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбай (01.08.1976), Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Асхат Жумагали (19.08.1979), Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова (01.08.1978).

Дева

Фото: DALL-E

На работе Девам стоит проявить терпение и настойчивость, быть решительными — это собьет с толку недоброжелательных коллег. Необходимо активизировать профессиональный рост. Также для Дев пришло время уделить внимание своему духовному росту и внутреннему развитию. Июнь приготовил для них путешествия. В финансовой сфере Девам стоит быть внимательными к деталям и не торопиться с финансовыми решениями.

Под знаком Девы родились: Аким Карагандинской области Ерманбет Булекпаев (02.09.1975), Председатель Агентства РК по финмориторингу Дмитрий Малахов (27.08.1974), Специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай (28.08.1982).

Весы

Фото: DALL-E

Для Весов риск в финансовой сфере в июне не будет оправдан. Отложите покупку недвижимости на следующий месяц. А вот карьера у представителей этого знака пойдет в гору. Надо быть целеустремленными и не сворачивать с намеченного пути. В июне Весам стоит обратить внимание на свои отношения, быть открытыми к диалогу. Июнь — не время для ссор и скандалов, поэтому не рубите с плеча, а обсуждайте проблемы с партнером. Одиноким представителям знака звезды сулят интересные встречи.

Среди известных Весов в стране — Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Королевстве Марокко Саулекуль Сайлаукызы (22.10.1968), Командующий войсками регионального командования «Юг» Куанышбек Уштаев (05.10.1976), Директор Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» Таир Каратаев (06.10.1989).

Скорпион

Фото: DALL-E

Для Скорпионов июнь обещает быть временем перемен и возможностей для карьерного роста. На работе Скорпионов ждут перемены и новые профессиональные вызовы. Вы можете болезненно реагировать на критику, что может привести к нервным срывам и неконтролируемым вспышкам гнева. В июне 2024 года Скорпионам следует быть внимательнее к своему здоровью. В денежных вопросах лучше быть осмотрительными, есть риск стать жертвой мошенников. Поскольку вас будут захлестывать эмоции, вам стоит заняться спортом, йогой или другими видами физической активности.

Под знаком Скорпиона родились: Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Республике Вьетнам Канат Тумыш (07.11.1975), Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Кайрат Нуров (25.11.1967), Аким города Алатау Аркен Утенов (15.11.1983).

Стрелец

Фото: DALL-E

В этом месяце Стрельцам профессиональный рост обеспечен. Открывайте новые горизонты и не бойтесь браться за сложную работу, рекомендуют звезды. Стрельцам в июне важно слушать свою интуицию и следовать зову сердца. Это благоприятное время для творческого самовыражения и откровений. В личных отношениях все немного сложнее из-за вашей занятости в июне. Планируйте время так, чтобы была грань между личной и профессиональной жизнью.

Под знаком Стрельца родились: Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев (26.11.1976), Аким Павлодарской области Асаин Байханов (06.12.1977), Председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов (18.12.1972).

Козерог

Фото: DALL-E

Для Козерогов июнь обещает быть периодом финансового благополучия. Важно быть осторожными в принятии финансовых решений и доверять своей интуиции. На работе Козерогов ждут испытания на стойкость. В этот период важно проявить свой характер и не сдавать позиций. Все, что вы преодолеете в июне, будет отличным уроком на будущее, который сделает вас сильнее в профессиональном плане. В личном плане Козероги окунутся в водоворот романтических переживаний.

Среди известных Козерогов — Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова (16.01.1968), Постоянный представитель РК при Организации Объединенных Наций Кайрат Умаров (12.01.1963), Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Объединенных Арабских Эмиратах Нажмедин Мухаметалиулы (01.01.1973).

Водолей

Фото: DALL-E

Водолеям в июне придется столкнуться с вызовами в отношениях с окружающими. Благоприятное положение звезд поможет решить все вопросы мирным путем. На работе Водолеям стоит проявить креативность. В июне 2024 года Водолеям стоит обратить внимание на свое психическое здоровье. Внешние раздражители всячески будут пытаться выбить вас из равновесия. Старайтесь чаще разгружать голову от негативных мыслей. Финансовая грамотность Водолеев убережет представителей знака от необдуманных покупок и спонтанных трат. В любви Водолеям важно проявить эмпатию. Вашему близкому человеку не хватает душевной близости, июнь — лучшее время, чтобы это исправить.

Поз знаком Водолея родились: Заместитель начальника службы государственной охраны РК — начальник службы охраны Президента Роман Тореханов (17.02.1982), Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Королевстве Саудовская Аравия (08.02.1978), Аким города Конаев — Асхат Бердиханов (06.02.1975).

Рыбы

Фото: DALL-E

На работе Рыбам предстоит показать терпимость и готовность к сотрудничеству. Прислушивайтесь к мнению коллег, и тогда вам удастся выстроить гармоничные отношения в коллективе. Рыбы могут рассчитывать на поддержку в июне, как со стороны звезд, так и от близких. Это благоприятное время для роста и новых открытий. Июнь благоприятен для создания финансовой подушки. Влияние Юпитера будет играть значимую роль в вашей судьбе в этом месяце. Ловите момент, не упускайте шансы в плане карьерного роста и налаживайте связи с людьми вокруг вас.

Под знаком Рыбы родились: Аким Алматинской области Марат Султангазиев (24.02.1976); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Литовской Республике Тимур Уразаев (20.03.1967); Депутат Сената Парламента РК Алибек Наутиев (20.03.1963).

Общие рекомендации астрологов на июнь 2024 года. В целом первая декада июня 2024 года идеально подходит для сдачи тестов, экзаменов, решения каких-то интеллектуальных задач. Вторая декада, с 10 по 20 июня — один из самых напряженных периодов месяца. Нужно быть аккуратнее за рулем, а для экстремального спорта, для риска собственным физическим телом в любом виде — крайне неподходящее время. Особенно стоит обратить внимание на это Водолеям, Тельцам, Львам и Скорпионам. Период с 20 по 30 июня довольно благоприятное для покупки недвижимости, переезда, смены места жительства. Хорошее время для творчества, эмоциональная экспрессия может достигать максимума.

Июнь 2024 характерен тем, что начинается новая тенденция на ближайшие два года. В мае Юпитер сменил знак и перешел в Близнецы из Тельца, а следовательно, теперь изменится и принцип, по которому планеты распределяют удачу.



Юпитер в астрологии отвечает за везение, за лучшие возможности, за успех, за таланты. Это своеобразная путеводная звезда. Так вот в июне 2024 года больше всего повезет Близнецам, которые родились с 22.05 по 31.05. Также гармоничным образом данное положение небесных тел повлияет на Водолеев, рожденных с 22.01 по 30.01, и Весов, рожденных с 22.09 по 30.09.

