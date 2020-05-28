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Летнюю школу по программе четвертой четверти организуют в Алматы
28 Мая 2020 12:03
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинские школьники могут получить дополнительное образование по материалам четвертой четверти в летней школе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Планируется с 15-17 августа открывать летние школы, если, конечно, эпидемиологическая ситуация будет нормальная. С учетом всех рисков дети по желанию могут посещать летние школы», - сказала в ходе онлайн-брифинга руководитель департамента по обеспечению качества образования города Алматы Гульнара Ермекбаева.
По ее словам, по программе «Летняя школа» ученики 1-10 классов могут получить дополнительное образование по материалам четвертой четверти.
Напомним, в этом году в Алматы не будут работать пришкольные и загородные детские лагеря из-за угрозы коронавируса.
Ключевые слова: Алматы, Образование,
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