Летнюю школу по программе четвертой четверти организуют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинские школьники могут получить дополнительное образование по материалам четвертой четверти в летней школе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется с 15-17 августа открывать летние школы, если, конечно, эпидемиологическая ситуация будет нормальная. С учетом всех рисков дети по желанию могут посещать летние школы», - сказала в ходе онлайн-брифинга руководитель департамента по обеспечению качества образования города Алматы Гульнара Ермекбаева.

По ее словам, по программе «Летняя школа» ученики 1-10 классов могут получить дополнительное образование по материалам четвертой четверти.

Напомним, в этом году в Алматы не будут работать пришкольные и загородные детские лагеря из-за угрозы коронавируса.