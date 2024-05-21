РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:16, 21 Май 2024 | GMT +6

    Летнюю школу откроют для детей из трех пострадавших от паводков областей РК

    школа
    Фото: МЦРИАП РК

    Более 3,5 тысячи школьников из пострадавших от паводков областей, освобожденых от промежуточных и итоговых экзаменов, будут учится летом, сообщил министр просвещения РК Гани Бейсембаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В соответствии с поручением Премьер-министра в связи с объявлением чрезвычайной ситуации природного характера 3 581 учащийся Атырауской (1 531 учащийся 3 школ), Актюбинской (1 296 учащихся 9 школ), Северо-Казахстанской (754 учащихся 5 школ) областей освобождаются от промежуточных и итоговых экзаменов, — заявил министр на заседании Правительства.

    Итоговая оценка будет выставляться на основе годовых оценок.

    Кроме того, как отметил Г. Бейсембаев, для 832 тысяч учащихся из 2 622 школ, пострадавших от наводнений и прошедших дистанционное обучение в зимний период в связи с неблагоприятными погодными условиями, с 27 по 31 мая будет организована работа «Летней школы».

    Основная цель организации летней школы — повышение качества образования путем восполнения пробелов в знаниях учащихся.

    Теги:
    Каникулы Минпросвещения РК Казахстан Регионы Казахстана Дети Образование Паводки в Казахстане школа
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!