Летнюю школу откроют для детей из трех пострадавших от паводков областей РК

Более 3,5 тысячи школьников из пострадавших от паводков областей, освобожденых от промежуточных и итоговых экзаменов, будут учится летом, сообщил министр просвещения РК Гани Бейсембаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В соответствии с поручением Премьер-министра в связи с объявлением чрезвычайной ситуации природного характера 3 581 учащийся Атырауской (1 531 учащийся 3 школ), Актюбинской (1 296 учащихся 9 школ), Северо-Казахстанской (754 учащихся 5 школ) областей освобождаются от промежуточных и итоговых экзаменов, — заявил министр на заседании Правительства.

Итоговая оценка будет выставляться на основе годовых оценок.

Кроме того, как отметил Г. Бейсембаев, для 832 тысяч учащихся из 2 622 школ, пострадавших от наводнений и прошедших дистанционное обучение в зимний период в связи с неблагоприятными погодными условиями, с 27 по 31 мая будет организована работа «Летней школы».

Основная цель организации летней школы — повышение качества образования путем восполнения пробелов в знаниях учащихся.