Летняя спартакиада «Жулдызай» стартовала в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области дан старт областной Летней спартакиаде «Жулдызай» в рамках II Национальных инклюзивных игр «Жулдызай-2023». Церемония открытия соревнований прошла в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение нескольких дней 125 участников спартакиады из 11 учреждений Акмолинской области в возрасте от 9 до 18 лет будут доказывать, что они лучшие в шести видах спорта. Это легкая атлетика, настольный теннис, плаванье, асык ату, бес тас и мини-футбол.

«Каждый год количество участников увеличивается, ведь добавляются новые классы инклюзии, которые открываются в общеобразовательных школах. Я думаю, наши II Национальные инклюзивные игры дадут толчок тому, что в сентябре этого года акмолинские дети будут участвовать уже в республиканских национальных играх, где, надеемся, нашу область будут представлять порядка 40 спортсменов. На сегодняшних играх будут разыгрываться 73 комплекта медалей», - сообщил председатель ОО «Специальная олимпиада в Кокшетау» Даурен Шарипов.

Так, в прошлом году на соревнованиях в Алматы Акмолинскую область представляли 12 детей. Команда региона заняла 2 место по РК.

Поздравить участников с открытием в Кокшетау приехала и организатор национальных инклюзивных игр «Жулдызай» в Казахстане, заместитель директора КФ «BI- Juldyzai» Алмагуль Салинбаева.

«Наш проект существует с 2015 года. Национальные инклюзивные игры – практически единственные соревнования, в которых участвуют спортсмены с особенностями в развитии - дети разных возрастов и диагнозов. На сегодняшний день вопрос развития адаптивного спорта стоит в Казахстане очень остро в связи с тем, что еще очень мало специальных спортивных секций, где бы могли заниматься дети. Очень мало подготовленных педагогов и тренеров, которые могут заниматься с особенными детьми. Это новое направление в РК. Думаю, в будущем работа будет налажена. Ощущается и нехватка спортивных сооружений, которые были бы приспособлены для занятий спортом детей с ограниченными возможностями. Спорт для этих детей очень важен. Он – огромная мотивация для реабилитации и дальнейшей социализации этих детей», - отметила А. Салинбаева.

По словам гостьи, сегодня среди этих ребят находятся наши будущие паралимпийцы и тренеры, которых пока так не хватает этой категории детей.

Собравшихся также поздравил, пожелав им удачных стартов, руководитель отдела инфраструктуры и национальных видов спорта управления физкультуры и спорта Куаныш Караулов.

Благодарственными письмами КФ «BI- Juldyzai» были награждены те, кто вносит вклад в развитие инклюзивного спорта. Среди них и учитель физкультуры областной специальной школы-интерната №2 города Атбасара

Юрий Сахнов.

«Мы привезли сегодня на соревнования семь детей: трое будут участвовать в легкой атлетике, старшая - в бес асык и трое ребят - в асык ату. Национальные виды спорта асык ату и бес асык у нас в школе входят в программу. Мы часто выезжаем с ребятами на соревнования», - поделился награжденный.

Как было отмечено, победители областной Летней спартакиады «Жулдызай» примут участие в республиканских национальных играх, которые будут проходить в Астане с 20 по 23 сентября текущего года.







