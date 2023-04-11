Летняя спартакиада Казахстана по фехтованию стартовала в Алматы
В соревнованиях принимают участие представители11 регионов. В первый день определились победители и призеры в дисциплине «рапира» в личном зачете. Среди мужчин за награды боролись 30 спортсменов, среди женщин 29 претенденток.
Мужчины:
1 место – Тамирлан Калиев (Абайская область)
2 место – Ниязбек Сафинов (Абайская область)
3 место – Никита Пономарев - (ВКО)
3 место – Галим Нурумов (Алматы)
Женщины:
1 место – София Актаева (Алматы)
2 место – Кульжан Тусупбекова (Абайская область)
3 место – Алина Искандерова (ВКО)
3 место – Аяулы Утеуленова (Абайская область)
Сегодня состоятся командные состязания в дисциплине «рапира». Далее участники будут выявлять лучших в фехтованиях на сабле и шпаге. Завершится спартакиада 15 апреля.
В числе участников - лидеры национальной сборной Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Артем Саркисян и другие. По итогам спартакиады будет сформирован состав сборной Казахстана для участия в международных стартах, такие как лицензионные олимпийские турниры и Летние Азиатские игры.