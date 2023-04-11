Летняя спартакиада Казахстана по фехтованию стартовала в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В республиканской специализированной школе-интернат-колледже олимпийского резерва имени Каркена Ахметова в городе Алматы стартовала VI Летняя спартакиада Казахстана по фехтованию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на дирекцию развития спорта.

В соревнованиях принимают участие представители11 регионов. В первый день определились победители и призеры в дисциплине «рапира» в личном зачете. Среди мужчин за награды боролись 30 спортсменов, среди женщин 29 претенденток.

Мужчины:

1 место – Тамирлан Калиев (Абайская область)

2 место – Ниязбек Сафинов (Абайская область)

3 место – Никита Пономарев - (ВКО)

3 место – Галим Нурумов (Алматы)

Женщины:

1 место – София Актаева (Алматы)

2 место – Кульжан Тусупбекова (Абайская область)

3 место – Алина Искандерова (ВКО)

3 место – Аяулы Утеуленова (Абайская область)

Сегодня состоятся командные состязания в дисциплине «рапира». Далее участники будут выявлять лучших в фехтованиях на сабле и шпаге. Завершится спартакиада 15 апреля.

В числе участников - лидеры национальной сборной Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Артем Саркисян и другие. По итогам спартакиады будет сформирован состав сборной Казахстана для участия в международных стартах, такие как лицензионные олимпийские турниры и Летние Азиатские игры.