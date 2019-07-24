Летняя школа для гражданских активистов стартовала в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Летняя школа для гражданских активистов и членов неправительственных организаций по принципу ТОТ стартовала сегодня в Актобе , передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам президента ОЮЛ «Ассоциация НПО Актюбинской области» Айгуль Дюсеновой, в программе летней школы – цикл тренингов для НПО по актуальным темам, необходимым для развития неправительственных организаций.

«Летняя школа НПО по принципу ТОТ проводится ОЮЛ «Ассоциация неправительственных организаций Актюбинской области» в рамках проекта «Организация и развитие гражданского центра для поддержки НПО по принципу «одного окна» в Актюбинской области», реализуемого в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК», - говорит А.Дюсенова.

В первый день прошли семинары на тему «НПО и современное гражданское общество», «Разработка и управление проектом».

«НПО решают непосредственно те проблемы, которые есть у целевой группы. Роль НПО велика во всех процессах общества. Они помогают выявить и решить имеющиеся проблемы, но в отличие от государства НПО может более оперативно решать вопросы и проблемы. НПО важно не только актуализировать проблему, но и выработать механизмы разрешения вопросов, чтобы добиться эффективности», - говорит тренер, руководитель Казахской ассоциации «Равный-Равному», международный эксперт Сагынгали Елькеев.

В течение двух последующих дней будут организованы тренинги на тему «Фандрайзинг» (привлечения денежные средств для проекта), «Работа в команде», «Развитие социального предпринимательства», «Мониторинг и оценка проекта».