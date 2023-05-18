Летняя республиканская спартакиада по художественной гимнастике стартовала в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В легкоатлетическом комплексе Qazaqstan в Астане состоялось открытие VI летней Спартакиады РК по художественной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В церемонии открытия приняли участие руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жылкыбаев, заместитель директора дирекции развития спорта, главный судья летней спартакиады Азамат Имашев и президент городской федерации художественной гимнастики Сайранбек Абулхаир.

На комплексные соревнования в одиночном разряде приехали 54 гимнастки из разных регионов страны. А в групповых упражнениях участвуют 12 команд.

Сегодня вечером определят призеров, которые выступят в первый день престижного соревнования.

Состязания среди юных гимнасток будут проходить до 19 мая.