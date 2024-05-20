Летняя подработка для подростков в Казахстане - как правильно трудоустроиться

У школьников и студентов колледжей наступают длинные летние каникулы. Все больше подростков хотят использовать это время для получения первого опыта работы и заработка собственных денег. Вот и аналитики hh.kz отмечают увеличение резюме соискателей в возрасте от 14 до 18 лет на 130% за последний год. Однако нередко случается так, что молодые люди могут столкнуться с недобросовестными работодателями, которые так и норовят воспользоваться бесплатной рабочей силой. Как подростку и его родителю обезопасить себя, рассказала председатель палаты юридических консультантов AdilZanger Жибек Хамитова в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

Со скольки лет можно работать подросткам в Казахстане?

Как пояснила юрист, согласно Трудового кодекса Казахстана, заключение трудового договора допускается с гражданами, достигшими 16 лет. Если подросток уже получил основное среднее или общее среднее образование, то он может официально работать с 15 лет. Трудоустроиться могут также учащиеся в 14-летнем возрасте, при условии, что работать они будут в свободное от учебы время. Желательно во время каникул.

- Трудовой договор необходим для обеспечения стабильности в отношениях работника и работодателя, - пояснила Жибек Хамитова. - Письменный документ гарантирует сотруднику оплату труда, а работодателю наличие кадров на производстве. При наличии трудового договора на работника распространяются социальные гарантии государства, а обязанности работника направлены на защиту интересов работодателя. При трудоустройстве не все граждане и работодатели ответственно относятся к подписанию трудового договора. Многие воспринимают это как формальность. О документе вспоминают, когда случаются неприятности: прогулы, задержка зарплаты, непредоставление ежегодного отпуска и прочее.

Для заключения трудового договора, по словам юриста, необходимы следующие документы:

удостоверение личности гражданина РК, паспорт или свидетельство о рождении (если работнику нет 16 лет) или удостоверение кандаса, либо вид на жительство иностранца в РК или удостоверение лица без гражданства либо удостоверение беженца;

документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки при заключении трудового договора на работу, требующую соответствующих знаний, умений и навыков;

документ, подтверждающий трудовую деятельность (если у работника уже есть трудовой стаж);

документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования (для лиц, обязанных проходить такое освидетельствование).

Эксперт подчеркнула, что согласно п.6 ст.32 Трудового кодекса РК, работодатель не вправе требовать иные документы, не предусмотренные ст. 32 Трудового кодекса РК, в том числе и от несовершеннолетних работников.

- Таким образом, казахстанские работодатели вправе принимать на работу лиц с 14 лет, если вместе с ними трудовой договор подпишет один из родителей (законных представителей). Если же работнику исполнилось 16 лет – договор он вправе подписать самостоятельно. При этом достаточно будет запросить удостоверение личности. Если должность предусматривает соответствующую квалификацию, то потребуется сертификат, свидетельство о прохождении курсов и т.д. При этом законодательство не содержит прямого запрета на сочетание работы и очного обучения, - разъяснила юрист.

Какие условия должны соблюдать работодатели по детскому труду?

Как рассказала Жибек Хамитова, трудовым законодательством РК запрещается применение труда работников, не достигших 18-летнего возраста, на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных развлекательных заведениях, производство, перевозка и торговля алкогольной продукцией, табачными изделиями, наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами).

Также не допускается заключение с несовершеннолетними трудового соглашения на должности и работы, предусматривающие полную материальную ответственность работника за необеспечение сохранности имущества и других ценностей работодателя.

Помимо этого, при приеме на работу несовершеннолетних действуют запреты на работу в ночное время - с 22.00 до 6.00 часов, запрет на сверхурочную работу, на работу при суммированном учете рабочего времени, работу вахтовым методом и по совместительству.

Также трудовым законодательством РК установлены в отношении лиц в возрасте от 14 до 18 лет требования по сокращенному режиму рабочего времени:

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю.

- для работников в возрасте от 14 до 16 лет – не более 24 часов в неделю.

Как не нарваться на недобросовестного работодателя?

- Важно быть осторожным при выборе работодателя и не стесняться задавать вопросы об условиях труда и оплате, - советует юрист. - Кроме того, можно обратиться к рекомендациям других работников или проверить репутацию компании в интернете. Наведите справки. Почитайте, что пишут бывшие сотрудники о компании. Так вы будете хотя бы примерно знать, чего ожидать от работодателя. Важно также помнить, что наиболее характерными нарушениями являются незаключение работодателями трудовых договоров с детьми, невыплата заработной платы, несоблюдение режима работы, несоблюдение запретов и ограничений, предусмотренных Трудовым кодексом РК при приеме на работу несовершеннолетних.

За нарушение трудового законодательства Республики Казахстан, в том числе при использовании детского труда, в отношении работодателей предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом РК «Об административных правонарушениях», а именно, за допуск к работе лица без заключения трудового договора, за нарушение требований по оплате труда, за незаконное превышение нормы рабочего времени, за допущение дискриминации в сфере труда, за нарушение правил обеспечения безопасности и охраны труда.

Что делать, когда права работника нарушают?

- При нарушении трудового законодательства вам необходимо обратиться к государственному инспектору по труду по месту жительства или по месту нахождения работодателя с жалобой о фактах нарушения трудового законодательства либо в судебные органы. В случае нарушения условий трудового договора работник может обратиться в уполномоченный орган инспекции труда с жалобой о нарушении трудового законодательства, - объяснила Жибек Хамитова.

Жалоба подается в письменной форме с указанием Ф.И.О., должности, полного наименования работодателя, его местонахождения и описание самого факта нарушения условий трудового договора. Если будет установлен факт нарушения прав работника, то государственным инспектором труда будет вынесено предписание работодателю с требованием об устранении допущенных нарушений. Не забывайте, что за нарушение трудового законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность.

К слову, самыми популярными позициями, указанными в резюме молодых соискателей, по словам аналитиков hh.kz – это продавец-консультант, продавец-кассир официант, бариста, менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, оператор call-центра, специалист контактного центра.