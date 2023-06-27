Летний военно-полевой лагерь начал работу в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В учебном центре Сухопутных войск Гвардейского гарнизона проходят сборы незанятой молодежи в возрасте от 18 до 23 лет, годной или ограниченно годной по состоянию здоровья к воинской службе. К ним привлечено по 30 человек из Алматы и области Жетысу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

«Такие сборы проводятся впервые. Мероприятия организованы в рамках реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева по модернизации системы военно-патриотического воспитания с учетом современных вызовов. В наборе молодых людей нам содействовали департаменты по делам обороны, управления молодежной политики акиматов и общественные структуры регионов», – проинформировал начальник военно-полевого лагеря Бахытжан Сералиев.

Мероприятие направлено на ознакомление молодежи с жизнедеятельностью войск, получение знаний о воинской службе и военном деле, формирование патриотического сознания.

За время сборов привлеченный контингент ознакомится с боевой техникой и видами вооружения. Под руководством командиров в ходе учебно-тренировочных мероприятий молодые люди изучат последовательность приведения воинских частей и войск в боевой порядок, освоят основы военной тактики. Занятия продлятся до 10 июля.

Аналогичные сборы граждан от 24 лет и старше из этих же регионов состоятся с 17 июля по 25 августа. Таким образом, еще 60 человек приобщатся к военной специфике. Они пройдут обучение на базе талдыкорганского и алматинского филиалов военно-технических школ.