Летний соревновательный сезон по спортивному рыболовству открыли в Астане
На берегу реки Есиль состоялся чемпионат Астаны по спортивному лову рыбы на фидер (английская донная удочка), ставший первым турниром летнего соревновательного сезона. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.
В состязаниях приняли участие 11 спортсменов, включая мастеров и кандидатов в мастера спорта, спортсмены-разрядники, передает официальный сайт столичного акимата.
В течение соревновательного дня участники ловили рыбу с использованием фидера. Победитель определялся по наибольшему весу пойманной рыбы. Все уловы после окончания турнира были отпущены снова в реку, что соответствует принципам ответственного и экологичного отношения к природе.
Как отметил главный судья соревнований Алексей Крутов, все участники строго соблюдали установленные правила.
- Сегодняшний чемпионат города Астаны по спортивному лову рыбы на фидер — это открытие летнего сезона соревнований. Мы начали сегодняшний старт в 06:00 утра. Отмечу одно важное правило: все участники данного чемпионата используют снасти, соответствующие международным правилам по спортивному рыболовству, обеспечивающим бережное отношение к рыбе. Пойманная в процессе соревнования рыба содержится в просторных садках, позволяющих сохранить рыбу до завершения соревнования. После завершения процесса соревнования рыба взвешивается и отпускается обратно в водоём. Особо стоит отметить, что все участники соревнований активно участвуют в акции «Таза Қазақстан». Перед началом любых соревнований, после жеребьевки, каждый спортсмен убирает и готовит свой сектор, обеспечивая его чистоту. Аналогичные действия выполняются и после завершения чемпионата. Мы всегда поддерживаем и участвуем в акции «Таза Қазақстан» и стремимся сохранять чистоту наших водоёмов, — отметил он.
По итогам чемпионата были определены победители, набравшие наилучший вес пойманной рыбы: 1-е место — Жарылкапов Бауржан (4685 г), 2-е место — Радионов Антон (4620 г), 3-е место — Омаров Нариман (4395 г).
Приз за самую крупную рыбу достался Радионову Антону (карась, 650 г). Все они были награждены дипломами и памятными призами.