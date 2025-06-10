Летний соревновательный сезон по спортивному рыболовству открыли в Астане

В состязаниях приняли участие 11 спортсменов, включая мастеров и кандидатов в мастера спорта, спортсмены-разрядники, передает официальный сайт столичного акимата.

В течение соревновательного дня участники ловили рыбу с использованием фидера. Победитель определялся по наибольшему весу пойманной рыбы. Все уловы после окончания турнира были отпущены снова в реку, что соответствует принципам ответственного и экологичного отношения к природе.

Как отметил главный судья соревнований Алексей Крутов, все участники строго соблюдали установленные правила.

- Сегодняшний чемпионат города Астаны по спортивному лову рыбы на фидер — это открытие летнего сезона соревнований. Мы начали сегодняшний старт в 06:00 утра. Отмечу одно важное правило: все участники данного чемпионата используют снасти, соответствующие международным правилам по спортивному рыболовству, обеспечивающим бережное отношение к рыбе. Пойманная в процессе соревнования рыба содержится в просторных садках, позволяющих сохранить рыбу до завершения соревнования. После завершения процесса соревнования рыба взвешивается и отпускается обратно в водоём. Особо стоит отметить, что все участники соревнований активно участвуют в акции «Таза Қазақстан». Перед началом любых соревнований, после жеребьевки, каждый спортсмен убирает и готовит свой сектор, обеспечивая его чистоту. Аналогичные действия выполняются и после завершения чемпионата. Мы всегда поддерживаем и участвуем в акции «Таза Қазақстан» и стремимся сохранять чистоту наших водоёмов, — отметил он.

Фото: акимат Астаны

По итогам чемпионата были определены победители, набравшие наилучший вес пойманной рыбы: 1-е место — Жарылкапов Бауржан (4685 г), 2-е место — Радионов Антон (4620 г), 3-е место — Омаров Нариман (4395 г).

Приз за самую крупную рыбу достался Радионову Антону (карась, 650 г). Все они были награждены дипломами и памятными призами.