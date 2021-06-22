Летний сезон по Street Workout стартовал в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области с каждым годом набирает популярность молодежная субкультура Street Workout, действует областное движение по популяризации и развитию данного вида спорта. Об этом передает МИА «Казинформ».

В Кокшетау состоялось открытие летнего сезона открытого чемпионата области по Street Workout, посвященного 30-летия Независимости страны, передает управление внутренней политики.

Как отметили организаторы, областной молодежно-ресурсный центр и управление физической культуры и спорта, основной целью проведения мероприятия является формирование здорового образа жизни и популяризация движения среди молодежи.

В открытом чемпионате, прошедшем на специализированной воркаут-площадке в центральном парке города, приняли участие парни и девушки в возрасте от 15 лет и старше из городов Кокшетау и Петропавловска, а также районов Акмолинской области.

«Подобные мероприятия дают возможность формирования здорового и красивого тела у молодежи, приобщению их к спорту и саморазвитию. С открытием летнего сезона, каждый желающий может записаться на индивидуальные тренировки, а также стать участников движения Street Workout Aqmola», – отметила руководитель отдела молодежно-ресурсного центра Макпал Жанарисова.

Спортивный турнир прошел по нескольким номинациям: Freestyle в возрасте до 15 лет, Freestyle в возрасте старше 15 лет, «Двоеборье» среди парнейи девушек.

Победители и призеры были награждены дипломами, медалями и ценными призами.

К слову, в регионе данным видом спорта занимаются свыше 5 тысяч молодых людей.