Летний сезон конных скачек открыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на ипподроме «Кулагер», после почти двухлетнего перерыва провели конно-спортивные состязания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта, с открытием летнего сезона скачек участников и зрителей поздравил заместитель акима области Гани Ныгыметов.

В новом сезоне в заезде рысаков-трехлеток на 1600 метров лидировал Андрей Касилов из Мамлютского района. Аваз Нурметов из Кызылжарского района показал второй результат, замкнул тройку лидеров житель этого же района Олег Гаврилов.

В гладкой скачке на 1800 метров многолетний лидер Дмитрий Волков из Акжарского района на гнедой английской чистокровной по кличке Демиш обошел на финише Румию Усманову и ее скакуна Юсупа. Третье место – у Нуридена Садбекова, выступавшего за район им. Г. Мусрепова.

«В заезде рысаков-четырехлеток на дистанции 1600 метров Александр Литвинов на Пелепонезе обошел на финише братьев Аваза и Абдуали Нурметовых, выступавших на Чудесной и Терпеливом, соответственно. В состязаниях иноходцев на 7000 метров первым к финишной черте пришел американский рысак по кличке Рысак под управлением Александра Корнилова. Второй результат показал Эдельвейс Юсупа Хутиева, на третьем - Айвенго под управлением Марии Патошкиной», - рассказали в пресс-службе.

В заезде рысаков старшего возраста на 1600 метров лидировал Андрей Цупрунов на Сталкере Локе, затем - Василий Леваш на Дживине и Абуали Нурметов на Галактионе.

«На самую длинную дистанцию - аламан байге на 12 000 метров - были заявлены 12 скакунов, но всю дистанцию смогли пройти лишь три лошади. В итоге главный приз получил Дамир Данияр из Акжарского района, который привел первым к финишу своего английского чистокровного по кличке Тарлан. Вторым стал Дамир Бузыкаев на Фибре, третьим - Арлан Имангалиев на Томирис», - добавили в пресс-службе.

Всего в состязаниях участвовали более 60 скакунов.