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Летний период обучения стартовал в казахстанской армии

Редактор:  
Ринат Дусумов
6 Июня 2023, 22:22
Летний период обучения стартовал в казахстанской армии Фото: пресс-служба Минобороны РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах РК начался летний период обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Во всех воинских частях оборонного ведомства проходят занятия по боевой готовности. К ним привлечен весь личный состав Вооруженных сил. Цель – отработать порядок действий каждого военнослужащего при введении различных степеней боевой готовности.

В пунктах постоянной дислокации, на полигонах, аэродромах, стартовых позициях и в море практически отрабатываются вопросы подготовки к выполнению возложенных боевых задач.

В целях проверки готовности к реагированию на возможные угрозы осуществлена переброска подразделений десантно-штурмовых войск самолетами военно-транспортной авиации в указанный район.

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Все мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с местными исполнительными органами, подразделениями территориальной обороны, других войск и воинских формирований.

Занятия направлены на совершенствование практических навыков каждого военнослужащего при выполнении боевых задач.

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