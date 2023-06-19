Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С наступлением летних школьных каникул множество казахстанских детей отправляются в оздоровительные лагеря. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Нуркан Садвакасов рассказал о требованиях к оздоровительным лагерям и дал рекомендации родителям детей, которые выезжают на отдых.

«Все оздоровительные организации должны соответствовать требованиям законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения – санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. Соблюдение этих требований для оздоровительных организаций является обязательным. Так, до начала заезда детей, все загородные лагеря обязаны получить санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее их соответствие установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.Перед открытием проводится лабораторное исследование проб питьевой воды, воды бассейнов и водоемов в местах купания, проверяются также почва и песок», – сказал Н.Садвакасов.

Председатель Комитета также сообщил, что, согласно Санитарным правилам, территория лагеря должна быть огорожена, объекты обеспечиваются бесперебойной питьевой водой, горячим водоснабжением, канализацией, освещением, вентиляцией. Все помещения должны быть чистыми, должна проводиться ежедневная уборка с применением разрешенных в Казахстане моющих и дезинфицирующих средств. Мебель и оборудование объектов должны соответствовать возрасту детей. В оздоровительных лагерях предусматривается пятиразовое питание, и обеспечивается медицинское обслуживание. Прием детей в лагерь при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения не допускается.

«По состоянию на 15 июня 2023 года, в целом по республике получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов 64 детских оздоровительных организаций, из них начали работать 48 лагерей: в Акмолинской области – 4; в Актобинской области – 7; в Алматинской области – 1; в Атырауской области – 1; в ВКО – 2; в Жамбылской области – 5; в области Жетісу – 4; в Западно-Казахстанской – 3; в Кызылординской области – 8; в Костанайской области – 1; в Северо-Казахстанской области – 1; в Туркестанской области – 9; в Павлодарской области – 1; в городе Шымкент – 1», – отметил Н.Садвакасов.

По его словам, во 8 заявлениям отказано в выдаче санэпидзаключения: Туркестанская область – 4; Западно-Казахстанская – 3; Восточно-Казахстанская – 1. Причина отказа несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, например, не проведены подготовительные ремонтные работы в зданиях, помещениях, не проведена уборка территории и другие причины.

«В целях обеспечения безопасного отдыха детей, предпринимателям, занимающимися организацией летнего отдыха на подготовительном этапе рекомендуем обеспечить: проведение ремонтно-восстановительных работ зданий и сооружений; очистку и благоустройство территории с их обработкой против грызунов, насекомых; проверку эффективности функционирования инженерных сетей, включая систем вентиляции и кондиционирования; оснащение достаточным количеством постельного белья, посуды, столового оборудования и инвентаря; обучение персонала; получение санитарно-эпидемиологического заключения на объект до открытия сезона», – сказал председатель Комитета.

Н.Садвакасов также озвучил рекомендации родителям. Им следует руководствоваться при выборе лагеря перечнем детских оздоровительных организаций, размещенным на сайте Комитета. Для недопущения переохлаждения, солнечного удара и травматизма в сумку положить теплую кофту или курточку, носки, кепку или шляпу, закрытую обувь – кеды, сандалии. В дорогу собрать сухой паек в виде воды бутилированной негазированной, печенье, бутерброды с маслом и сыром. Не нужно давать в дорогу и не привозить в лагеря «гостинцы» из скоропортящихся продуктов, а именно из мяса, рыбы, творога, пирожные с кремом, сладкие газированные напитки, ягоды, бахчевые. Перед дорогой при направлении в лагерь нужно осмотреть ребенка на отсутствие внешних проявлений болезни – провести термометрию и осмотреть кожный покровов, – а также спросить, есть ли у ребенка жалобы на здоровье.

В заключение Н.Садвакасов сообщил, что в Комитете организована горячая линия, куда можно обратиться с жалобой устно или письменно при выявлении каких-либо нарушений в работе летних оздоровительных организации. Телефон горячей линии 8 (7172) 74-18-64).