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    05:08, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Летний чемпионат РК по пожарно-спасательному спорту стартовал в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На стадионе «Затоболец» в городе Тобыл Костанайской области состоялась официальная церемония открытия чемпионатов РК по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и женщин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Комитета противопожарной службы МЧС Республики Казахстан полковник гражданской защиты Нурболат Дербисов. Участники торжественного мероприятия пожелали спортсменам удачи и высоких спортивных результатов.

    Как отмечают в ведомстве, пожарно-спасательный спорт – это единственный вид спорта, где в основу спортивных дисциплин положены профессиональные навыки пожарных и спасателей. В нашей стране он стал популярным со дня независимости и с каждым годом успешно развивается.





    «В чемпионате РК по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и женщин принимают участие 28 команд из 18 регионов страны и Кокшетауского технического института МЧС РК. Сегодня 251 участник состязаний собрались, чтобы показать свое мастерство, продемонстрировать силу, ловкость и выносливость, сплоченность подразделения и взаимовыручку. Ведь именно эти качества необходимы спасателям в их повседневной профессиональной деятельности.

    Командам предстоит пройти серьезные испытания: подъем по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни (женщины) и 4-го этажа – (мужчины), а также преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета 4х100 м и боевое развертывание», - рассказали в ДЧС.





    В рамках торжества прошли полуфинальные и финальные забеги среди женщин и мужчин, награждение победителей. Впереди еще три дня соревнований, наполненных спортивным азартом и бескомпромиссной борьбой.



    Теги:
    ДЧС Спорт МЧС Учения Регионы Казахстана Костанайская область
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