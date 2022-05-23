23 Мая 2022 20:52

Летним отдыхом в столице охватят более 176 тыс. школьников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В учреждениях образования столицы уже организован и запланирован летний отдых для учеников. Этой работой планируется охватить 94% от общего числа обучающихся 1-10 классов школ города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Всеми видами летнего отдыха будут охвачены 176 025 школьников, или 94 % от общего числа обучающихся 1-10 классов (185 710 учащихся). Готовы к работе 2 загородных (охват 1440 детей), 2 палаточных (охват 960 детей), 2 профильных лагеря (охват 700 детей), летние лагеря при Дворцах школьников, которые функционируют 3 сезона», - проинформировал на онлайн-брифинге руководитель управления образования Нур-Султана Касымхан Сенгазыев.

По его словам, в 92 школах организованы пришкольные лагеря для детей начальных классов с охватом 81 600 детей.

«Ежегодно дети укрепляют здоровье в республиканских оздоровительных лагерях: «Балдаурен-Щучинск», «Балдаурен-Қапшағай»,»Балдаурен-Балхаш» (5-9 классы), «Бөбек» (1-4 кл.), согласно предоставленным квотам МОН РК. Занятость составит по 4 направлениям с охватом 51 847 детей (28%) от общего числа обучающихся 1-10 классов (185 710 учащихся)», - сообщил спикер.

Дети будут охвачены работой по нескольким направлениям:

- трудовая: бригада по озеленению «Жасыл ел», экологические лагеря (охват 2860 детей);

- творческая: клубы и кружки по интересам в различных учреждениях, 28 дворовых клубов (охват 35216 детей);

- спортивно-туристическая: участие в походах, экскурсиях туристических ознакомительных поездках, экспедициях (архиологические, экологические, краеведческие), на спортивных площадках и залах общеобразовательных школ лагеря «Дидарлы жаз», «Айбынды маусым». Охват при этом составит 1 755 детей на бесплатной основе;

- интеллектуальная: летние школы актива лидеров членов «Жас улан», «Жас кыран» летние языковые школы, дебатные лагеря (охват 12 016 детей).

Касымхан Сенгазыев также рассказал о том, как в столице проведут последний звонок.

«В текущем году выпускники смогут попрощаться со школой и педагогами в привычном для всех нас формате. Однако все выпускные мероприятия должны будут проводиться в стенах школы, в торжественной форме. Попечительским советам школ совместно с администрацией школы необходимо провести разъяснительную работу с родителями выпускников о нецелесообразности больших затрат на эти мероприятия. Поэтому еще раз просьба провести довести данную информацию до выпускников школ и родительской общественности. Ответственность за исполнение возлагается на руководителя учебного заведения. Последний звонок во всех школах пройдет 25 мая в традиционном формате торжественной линейкой с приглашением гостей и родителей», - сообщил он.

Торжественное вручение знака отличия «Алтын белгі» запланировано на 17 июня в амфитеатре Столичного парка.

В выпускных мероприятиях смогут принять участие педагогический коллектив школы, выпускники, их родители, ветераны педагогического труда, члены попечительского совета, шефствующие организации, заинтересованных государственных органов и другие.

При этом выпускной должен быть проведен силами самой организации образования.

Не допускается:

- привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов за оплату, частных студий для проведения торжеств;

- организация праздничных столов;

- проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей на прокат;

- сбор денежных средств на подарки администрации школ и педагогам;

- организация выпускных мероприятий в увеселительных учреждениях.