19 Мая 2022 19:22

Летним отдыхом в лагерях охватят около 8 тыс. костанайских детей

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Около 8 тыс. детей планируется оздоровить в детских лагерях Костанайской области. В трех из восьми гослагерей будут отдыхать воспитанники интернатных организаций для детей-сирот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Традиционно система оздоровления и занятости школьников Костанайской области включает работу загородных и пришкольных лагерей, кружков и клубов по интересам, проведение спортивно-туристических мероприятий.

«К приему детей на летний сезон готовятся 10 загородных лагерей, где 8 государственных и 2 частных. Здесь планируется оздоровить около 8 тыс. детей. Продолжительность смен составляет от 10 до 15 дней, стоимость путевки - от 14 тыс. до 42 тыс. тенге», - рассказали в областном управлении образования.

Во всех лагерях отдыха ведутся подготовительные работы к приему детей. Из 8 государственных лагерей в 3-х лагерях будут отдыхать воспитанники интернатных организаций для детей-сирот. На эти цели из областного бюджета направлено 145,4 млн тенге.

Кроме этого, этим летом смогут отдохнуть и около 6 тыс. детей из социально-уязвимых категорий населения, на это ведомством предусмотрено 92,5 млн тенге.

«В рамках Года детей для организации летнего отдыха особенных детей управлением образования реализуется проект в рамках государственного социального заказа, посредством которого 100 детей и 100 сопровождающих с апреля по ноябрь смогут получить оздоровление в реабилитационном центре «Хатико» общественного фонда «Перекресток», на что направлено 12 млн тенге»,- добавили в управлении.

Вместе с тем, в области будут действовать более 800 профильных пришкольных лагерей с питанием и без питания с общим планируемым охватом свыше 80 тыс. детей. Также в летний период 120 костанайских детей отдохнут в республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен».

В области в летний период также запланирована работа языковых площадок, школ актива лидеров, дебатных площадок, летних школ олимпийского резерва.

«С 26 мая по 17 июня будет действовать летняя школа по желанию для учащихся 1-8 и 10 классов, которая поможет повысить качество образования учащихся и восполнить пробелы. В течение лета планируется организация творческих кружков и студий, трудовых отрядов, бригад по озеленению, спортивных секций. Также в летний период будут действовать для желающих 59 кабинетов робототехники, установленных в школах и организациях дополнительного образования каждого региона»,- сообщили в профильном ведомстве.

По традиции будут работать для детей и 38 дворовых клубов области. Также разрабатываются туристко-краеведческие маршруты по области, в которых планируется охватить около 300 детей.

Так, в Карабалыкском районе разрабатывается туристко-краеведческий маршрут по Карабалыкскому району на 110 детей. В Карасуском районе запланирована поисковая экспедиция «По следам Шокана Уалиханова» на 125 детей и военно-спортивный лагерь на 30 детей, посвященный 80-летию этнографа и писателя Акселеу Сейдимбека. В городе Лисаковске запланированы два новых проекта на сумму 911 тыс. тенге: «Экоотель» – экологический маршрут от Лисаковска до Алтынсаринсого района, а также «Костанай, который ты не знал».

Уже в июне в Костанае планируется проведение Областного слета юных краеведов и туристов «Менің Отаным – Қазақстан» и соревнований по водному туризму среди школьников.