1 Июня 2022 12:11

Летним отдыхом охватят свыше 3 млн школьников в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество детей, которые будут отдыхать в летнее время, увеличится в этом году. Об этом сообщила первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Организация летнего отдыха и досуга детей находится под особым вниманием. Проведена работа по повышению ее эффективности, развитию кадрового потенциала. В мае состоялся республиканский слет «Навигаторы детства» с участием студенческих педотрядов детских лагерей», - сказала Шолпан Каринова на заседании Правительства.

Местные акиматы рассмотрели состояние летних лагерей, пришкольных площадок, летних школ и провели ремонтные работы.

«До этого два года организация отдыха с карантинными ограничениями была реализована не полностью, а в этом году в летнее время планируем охватить 3,3 млн учащихся. Показатель увеличится на 31%. Тем не менее, есть необходимость увеличить количество загородных лагерей», - сообщила Шолпан Каринова.

Сегодня в День защиты детей с участием Главы государства в городе Алматы проводится праздничное мероприятие «Балафест» с охватом более 6 тысяч детей, а также организована поездка детей из разных регионов в город Нур-Султан.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал поручение в связи с организацией летнего отдыха и занятости детей.