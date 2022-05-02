2 Мая 2022 18:29

Летние Сурдлимпийские игры стартовали в Бразилии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соревнованиях примут участие 3500 спортсменов из 100 стран мира по 21 виду спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры РК.

Торжественная церемония открытия летних Сурдлимпийских игр состоялась в бразильском городе Кашиас-ду-Сул. Казахстан представляют 65 участников по девяти видам спорта: настольный теннис, плавание, каратэ-до, таэквандо, дзюдо, легкая атлетика, греко-римская и вольная борьба, бадминтон.

На торжественном мероприятии казахстанский флаг поднял чемпион XXIII Сурдлимпийских игр в Самсуне (Турция), призер чемпионата мира и многих международных турниров таэквондист Аян Абдраш.

«На XXIV Сурдлимпийских играх страна возлагает большие надежды на соотечественников. Наши спортсмены занимали призовые места на предыдущих соревнованиях. Мы надеемся, что и в этот раз наша сборная покажет достойный результат. Приглашаем всех казахстанцев поболеть за наших спортсменов», - сказал заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры РК Бекболат Байжанов.

В целях поддержки сурдлимпийских видов спорта размер финансового вознаграждения со стороны государства приравнен к Олимпийским и Паралимпийским играм.

Летние Сурдлимпийские игры продлятся до 15 мая.