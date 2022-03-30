Летние школы вновь заработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал вопрос о возобновлении деятельности летних школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По летнему периоду в целом, наверное, речь идет об инициативе некоторых наших граждан, о которых вы все знали. Мы говорим о том, что есть у нас государственный общеобязательный стандарт, он одинаков для всех организаций вне зависимости от формы собственности. Поэтому сегодня ГОСО говорит о том, что у нас есть начало и завершение учебного года. В данном случае учебный год завершается 25-го мая», - сказал Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса после пленарного заседания палаты.

По его словам, уже подписан соответствующий приказ.

«Тем не менее, учитывая, что в январе мы определенное время не могли обучаться по объективным обстоятельствам, кроме того, в связи с тем, что у нас была пандемия, были потери в знаниях. В связи с этим, в прошлом году у нас была практика проведения летней школы. Мы так называем, это в принципе, мировая практика, многие страны вообще увеличивают продолжительность учебного года. А мы говорим о том, что в этом году, как и в прошлом году, проведем летнюю школу для наших детей», - отметил министр.

«Это нужно для того, чтобы дети подтянули свои знания и получили дополнительную возможность поработать вместе с нашими учителями. Дополнительных расходов это не влечет», - заверил А. Аймагамбетов.