2 Июня 2022 19:56

Летние школы в Атырауской области посещают 25 тыс. человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время летние школы в Атырауской области посещают 25 тыс. человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В текущем году, как и раньше, датой завершения обучения стало 25 мая. Однако из-за январских событий и пандемии, которые препятствовали полноценному обучению и стали причиной возникновения пробелов в знаниях, обучение решено было продлить в летних школах. Они открылись для восполнения знаний учащихся, чтобы дети смогли дополнительно поработать с педагогами школ.

«Набор учащихся 1-8 и 10 классов в летние школы начался 26 мая. Особенность летней школы в том, что занятия в ней могут проходить не в привычной форме. Например, они могут быть организованы в музеях, на свежем воздухе, устраиваются различные познавательные экскурсии, во время которых педагог рассказывает об истории, географии. Занятия в летней школе проводятся вне зависимости от количества учеников в классе. Учащимся не задают домашние задания. В школу можно ходить свободной форме», - сообщила исполняющая обязанности начальника управления образования Атырауской области Айнагуль Дуйсекенова.

Летние школы, которые будут работать до 17 июня, сегодня посещают 25 тыс. учащихся.