20 Мая 2022 20:42

Летние лагеря готовятся к приему детей в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В этом году дети в Атырауской области смогут провести летние каникулы в 163 пришкольных и трех лагерях отдыха, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В пригородном селе Талгайран ведется ремонт оздоровительного лагеря - работы полностью будут завершены до июня. Ремонтные работы ведутся в лагерях отдыха для школьников в Махамбетском и Индерском районах. Областное управление образования уже начало прием заявок на летний сезон.

«В прошлом году из-за пандемии мы не смогли организовать полноценный летний отдых для детей. В этом году оздоровить планируем максимальное число ребят. В первую очередь, это дети из малообеспеченных, многодетных семей. Заявки родителей принимаются через портал Egov. Списки будут опубликованы позднее», – рассказала исполняющая обязанности руководителя областного управления образования Айнагуль Дюсекенова.

Летний отдых учащихся будет организован и в школах. В начале июня они примут первый поток учеников. Каждый лагерь сможет принять как минимум 50 ребят.



