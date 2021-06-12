Летние лагеря готовы принять более 190 тысяч школьников в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области при благоприятных санитарно-эпидемиологических условиях во время каникул будут работать 11 загородных и 102 палаточных и юрточных детских лагеря. В случае разрешения на работу они готовы принять более 190 тысяч школьников, большая часть которых дети из социально уязвимых категорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об организации полезного и безопасного досуга школьников в летнее время во время брифинга в Региональной службе коммуникаций рассказала руководитель управления образования Гульсум Кожахметова. Она отметила, что для обеспечения безопасности детей в период купального сезона управление образования проводит акции «Безопасное лето», областные и региональные соревнования «Юный спасатель».

«Дети и педагоги учатся оказанию первой медицинской помощи при утоплении, инициируется раздача памяток и буклетов. Руководство школ подписывает меморандумы с бассейнами по обучению учащихся плаванию. Кроме того, местными исполнительными органами проводится работа по закупке каркасных бассейнов», – отметила Гульсум Кожахметова.

Также в летний период запланированы акции «Безопасный аттракцион», «Безопасный лагерь», «Безопасная площадка». Родителям рекомендуется проводить беседы с детьми о правилах обращения с открытым огнем, электроприборами, газовым оборудованием, а также о правилах поведения на воде и на дороге.

Необходимо выучить с детьми номера экстренных служб 112, 101, 102, 103, отметила спикер.

Спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области также переведены в режим повышенной готовности. Они проводят рейды на водоёмах, раздают памятки отдыхающим. Кроме того, спасатели установили 174 запрещающих знака на необорудованных водоемах.

«По нашей инициативе в системе 2GIS специальными знаками отмечены водоемы и зоны отдыха, в которых можно купаться», – сообщил во время брифинга и. о. руководителя ДЧС Карагандинской области Акылбек Ахметжанов.

Также сотрудники ДЧС обучили и организовали работу более ста общественных спасателей. Их привлекут к профилактической работе у водоемов области.

«На побережьях Федоровского, Самаркандского, Шерубай-Нуринского, Кенгирского водохранилищ, а также на озерах Балхаш и Айнаколь круглосуточно несут службу семь спасательных подразделений. Они укомплектованы необходимой автомобильной техникой и плавательными средствами», – добавил Акылбек Ахметжанов.