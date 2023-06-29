Летнее лакомство по цене крыла самолета: мороженое в РК подорожало на 33% за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области рост цен составил сразу 80% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на EnergyProm.

Производство мороженого и пищевого льда за январь–май текущего года составило 19,7 тыс тонн, рост за год — сразу на 40,3%.

Годом ранее объем производства в соответствующем периоде показывал рост лишь на 1,1%, при этом в целом выпуск в плюсе четыре года подряд.

По итогам мая 2023 года мороженое подорожало сразу на 5% за месяц. Для сравнения: в мае прошлого года цены на мороженое показывали рост на 2,7%.

В разрезе регионов РК месячное удорожание составляло от 1,1% в Алматы до 19,7% в Туркестанской области. Заметный рост цен на мороженое также зафиксирован в Алматинской области (на 18,2%) и Астане (на 10,9%). При этом в 5 регионах РК цены не изменились: в Жетысуской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

За год цены на мороженое выросли сразу на 32,7%, что является самым высоким майским показателем годового удорожания за все последние годы. Для сравнения: в мае 2022 года рост цен на мороженое составлял 15,2% к маю 2021-го.

В разрезе регионов самый высокий годовой рост цен на мороженое наблюдался в Западно-Казахстанской области: сразу на 79,7%. Следом идут Астана и Алматинская область: плюс 68,4% и 44,7% соответственно.

Наименьший рост цен зафиксирован в Павлодарской области (на 7,7% за год), следом идут Абайская область и город Алматы (на 13,6% и 18,6% соответственно).