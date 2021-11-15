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Летевший в Египет самолет посадили из-за пьяной пассажирки в Актау

15 Ноября 2021 19:19
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Летевший в Египет самолет посадили из-за пьяной пассажирки в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Лайнер, летевший из Нур-Султана в Египет, совершил вынужденную посадку в аэропорту Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

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«Авиарейс сообщением «Нур-Султан–Шарм-эш-Шейх» пришлось посадить в аэропорту Актау из-за 59-летней жительницы столицы, которая злоупотребив алкогольными напитками, нарушала правила поведения на воздушном судне. Правонарушительница вела себя агрессивно, на замечания бортпроводников не реагировала», - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

По его словам, в Актау гражданка по акту командира вышеуказанного воздушного судна была передана сотрудникам Линейного отдела полиции для принятия мер.

«Транспортные полицейские составили в отношении женщины административные протоколы по ч.1 ст.440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и по ч.1 ст.566 КоАП РК (Нарушение правил поведения на воздушном судне)», - резюмировал полковник полиции.

По информации ведомства, с начала текущего года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено более 40 000 граждан, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде – 3 784 лиц.


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#Борьба с преступностью   #Египет   #Мангистауская область  
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