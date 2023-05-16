Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Летевший из Алматы в Шымкент самолет совершил вынужденную посадку

    16 Мая 2023, 15:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Самолет авиакомпании FlyArystan совершил вынужденную посадку в аэропорту Алматы в связи с неблагоприятными погодными условиями - из-за грозы и сильного попутного ветра он не смог приземлиться в городе Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рейс КС 7103 Алматы - Шымкент, вылетающий в 13:10, 16 мая совершил вынужденную посадку в Алматы, в связи с неблагоприятными погодными условиями Шымкента, а именно гроза и сильный попутный ветер», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

    Совершить посадку с противоположенной стороны взлетно-посадочной полосы было невозможно из-за его временного закрытия по причине образования искусственных препятствий (построек), влияющих на безопасность полетов.

    «Cитуация c неполноценной деятельностью ВПП осложняет положение всех пассажиров данного рейса, а также негативно влияет на деятельность авиакомпании, в частности, это необходимость совершать повторные заходы, уход на запасной аэродром, возврат на аэродром вылета, и другие не запланированные меры. К сожалению, мы не владеем официальной информацией о сроках полноценного возобновления работы взлетно-посадочной полосы аэропорта города Шымкент и надеемся на то, что уполномоченные органы в скорейшем времени разрешат эту острую проблему», - добавили в FlyArystan.

    Вылет из Алматы запланирован 16 мая в 15:40 местного времени.

    «Мы предпринимаем все зависящие от нас меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются нашему контролю. Причина задержки рейса, в данном случае, произошла не по вине и вне контроля авиакомпании», - отметили в ведомстве.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт Шымкент
    Новости по теме
    Популярное
    1 Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    2 На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
    3 Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
    4 Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
    5 Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
    Новости партнеров