Летчик Нацгвардии спас жизнь пассажирке на борту самолета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Киева в Нур-Султан. Этим же рейсом в качестве пассажира летел командир корабля авиационного отряда Национальной гвардии майор Станислав Смурыгин, который оказал экстренную помощь женщине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

- Около пяти часов утра, когда все спали, неожиданно на борту началась небольшая паника. Стюардесса бегала и просила помощь, а по громкой связи объявили: «Есть ли на борту медицинский сотрудник?». Тогда я, немедленно соскочив с места, подошел к стюардессе и сказал, что я не медик, но пилот по профессии и поэтому могу оказать экстренную помощь. Как выяснилось, одному из пассажиров стало плохо. Женщине сделали замер давления, которое оказалось: 80 на 60. После этого я сказал старшей бортпроводнице, чтобы срочно приготовили черный кофе для поднятия давления. Затем мы сделали повторный замер, который показал уже: 90 на 60. Пульс был слабый. Далее я попросил кислородный баллон, надел его на женщину и сопровождал ее до самого прибытия в Нур-Султан. В ходе перелета я дал ей свою левую руку, чтобы периодически она сжимала ее и подбадривал. По прилету немедленно вызвали санитарную бригаду, и передали женщину прибывшим сотрудникам скорой помощи, - говорит военный летчик.

Несмотря на сложные обстоятельства и ограниченные условия, офицер Нацгвардии проявил умение и помог, а возможно и спас пассажирке жизнь.

- Оказание первой помощи в таких ситуациях является долгом каждого из нас, тем более людей в погонах. Такой случай у меня впервые в жизни. В большей степени я сам управляю самолетом в полете, находясь за военным штурвалом. А тут будучи в роли пассажира на время стал медицинским работником. Постарался приложить все усилия и применять знания, чтобы человеку стало легче, - рассказывает Станислав Смурыгин.

Офицер по профессии является военным летчиком. В рядах Национальной гвардии служит с 2004 года. В Киеве находился в служебной командировке. Имеет большой опыт управления военными самолетами. На данный момент является командиром воздушного корабля Ан-74. Всего совершил две тысячи налетов за штурвалом военных судов.