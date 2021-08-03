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Летчик-космонавт Айдын Аимбетов пожелал удачи казахстанским олимпийцам

3 Августа 2021 23:38
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Летчик-космонавт Айдын Аимбетов пожелал удачи казахстанским олимпийцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Казахстанский космонавт Айдын Аимбетов принял участие во флешмобе #Біз біргемізTeamKZ с тем, чтобы поддержать наших спортсменов на Олимпийских играх в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На странице в Instagram опубликовано видеообращение летчика-космонавта РК, Халык Кахарманы РК, заместителя Председателя Правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Айдына Аимбетова, который рассказал, что спорт сопровождал его всю жизнь и он не понаслышке знает, как тяжело достичь победы, особенно сейчас, в условиях эпидемии вируса, когда Олимпиада проходит без зрителей.

Знаменитый казахстанец пожелал соотечественникам «достичь своей звезды» в состязаниях и вернуться домой.

МИА «Казинформ», которое внимательно отслеживает ход Олимпиады в Токио, представил расписание выступлений казахстанских спортсменов на завтра, 4 августа 2021 года. Вместе с тем, руководитель спортивного вещания телеканала «Хабар», известный комментатор Аскат Жакаев надеется , что наши боксеры могут вырвать золотую медаль Олимпиады в самые последние минуты.



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#Соотечественники   #Спорт   #Олимпиада   #Общество  
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Автор:

Сара Кабикызы

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